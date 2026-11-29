U trideset sekundi pre toga golman Sasuola Murić je ispao i junak i tragičar. Najpre je odbranio udarac Langa u bližu stativu, dobio čestitke saigrača, a onda je kod kornera izleteo, ispustio loptu pravo na nogu Luki, koji je napucao u ruku Ćaleta-Cara. Ali, penala nije bilo. Nije ni trebalo da ga bude...

Sve pre toga je bila agonija od fudbala Sasuola, koji je meč dočekao sa serijom od šest vezanih poraza i Napolija, koji je daleko, daleko do vrha tabele i sezona mu je već promašena. Najvrednija dva trenutka meča su šansa za Napoli u 55. minutu kada je Murić odbranio udarac Rahmanija glavom sa tri metra i posle toga u 61. minutu kada je Lang probao da iznenadi Vanju Milinkovića-Savića udarcem u bliži ugao, ali je srpski golman bio budan. U timu Sasuola Nemanja Matić je odigrao svih 90 minuta.

Nekoliko šuteva sa distance, golmani na mestu... I ništa više od toga. Nekad zaista ima smisla ideja da kod rezultata 0:0 ne bi trebalo dodeljivati ni bod...

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

Frozinone - Parma 3:0 (0:0)

/Bobček 55, 61, 79/

Torino - Lacio 1:2 (0:2)

/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/

Inter - Đenova 4:0 (3:0)

/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/

Nedelja

Udineze - Fjorentina 1:0 (1:0)

/Lovrić 8/

Sasuolo - Napoli 0:0

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama