Sve stalo u 60 sekundi: Sasuolo preživeo VAR proveru u nadoknadi
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 16:58
Loš meč bez mnogo šansi protiv Napolija – 0:0
Nekada je nedelja popodne bila dan za fudbalske sladokusce u Italiji, ali ovi ljudi koji su došli na stadion u Ređo Emiliji danas verovatno su sami sebe proklinjali zbog toga što nisu ostali kod kuće.
Gotovo ništa vredno pomena nije viđeno u 90 minuta duela Sasuola i Napolija, dva tima koja su u debeloj krizi, a onda u samom finišu – drama. Navijači zeleno-crnih ostali su zaleđeni u prvom minutu sudijske nadoknade kada je arbitar dobio poziv iz VAR sobe da pogleda sporni trenutak, jer su gosti tražili penal. U takvim slučajevima gotovo 90 odsto odluka je da se dosudi jedanaesterac, ali je Marko Gvida ostao dosledan sebi i posle odgledanog snimka, te je pokazao da penala neće biti. Ostalo je 0:0, taman onako koliko su oba tima zaslužila.
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U trideset sekundi pre toga golman Sasuola Murić je ispao i junak i tragičar. Najpre je odbranio udarac Langa u bližu stativu, dobio čestitke saigrača, a onda je kod kornera izleteo, ispustio loptu pravo na nogu Luki, koji je napucao u ruku Ćaleta-Cara. Ali, penala nije bilo. Nije ni trebalo da ga bude...
Sve pre toga je bila agonija od fudbala Sasuola, koji je meč dočekao sa serijom od šest vezanih poraza i Napolija, koji je daleko, daleko do vrha tabele i sezona mu je već promašena. Najvrednija dva trenutka meča su šansa za Napoli u 55. minutu kada je Murić odbranio udarac Rahmanija glavom sa tri metra i posle toga u 61. minutu kada je Lang probao da iznenadi Vanju Milinkovića-Savića udarcem u bliži ugao, ali je srpski golman bio budan. U timu Sasuola Nemanja Matić je odigrao svih 90 minuta.
Nekoliko šuteva sa distance, golmani na mestu... I ništa više od toga. Nekad zaista ima smisla ideja da kod rezultata 0:0 ne bi trebalo dodeljivati ni bod...
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
Frozinone - Parma 3:0 (0:0)
/Bobček 55, 61, 79/
Torino - Lacio 1:2 (0:2)
/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/
Inter - Đenova 4:0 (3:0)
/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/
Nedelja
Udineze - Fjorentina 1:0 (1:0)
/Lovrić 8/
Sasuolo - Napoli 0:0
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX
20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX
20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama