Podigao je Havijer Agire Valensiju, ubrizgao neku novu energiju ekipi, ali to i dalje nije dovoljno da bi usnuli velikan beležio sigurne pobede kao blagi favorit. Mada spada u najgore goste u La ligi - samo jedna pobeda do danas - Osasuna je uspela da odnese bod sa Mestalje - 1:1. Utisak je, u finišu je čak bila bolja, agilnija, bliža celom plenu.

Uostalom, mreža domaćina zatresla se u tom periodu po drugi put - igrao se 88. minut kada je Asijer Osambela uspeo da matira Stoleta Dimitrijevskog; proslavili su momci iz Pamplone pogodak, a onda se oglasila VAR soba; glavni arbitar Alberola Rohas pozvan je da pogleda spornu situaciju u šesnaestercu i - video igranje rukom. Bio je to spas u poslednji čas za Slepe miševe.