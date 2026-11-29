Valensiju pomilovao VAR, Mestalja još daleko od prvog slavlja (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | ned. 29.11.26. | 16:16
Osasuni poništen gol za pobedu u 88. minutu
Podigao je Havijer Agire Valensiju, ubrizgao neku novu energiju ekipi, ali to i dalje nije dovoljno da bi usnuli velikan beležio sigurne pobede kao blagi favorit. Mada spada u najgore goste u La ligi - samo jedna pobeda do danas - Osasuna je uspela da odnese bod sa Mestalje - 1:1. Utisak je, u finišu je čak bila bolja, agilnija, bliža celom plenu.
Uostalom, mreža domaćina zatresla se u tom periodu po drugi put - igrao se 88. minut kada je Asijer Osambela uspeo da matira Stoleta Dimitrijevskog; proslavili su momci iz Pamplone pogodak, a onda se oglasila VAR soba; glavni arbitar Alberola Rohas pozvan je da pogleda spornu situaciju u šesnaestercu i - video igranje rukom. Bio je to spas u poslednji čas za Slepe miševe.
Izabrane vesti
Malo toga kvalitetnog u prvom poluvremenu. Svega nekoliko pokušaja iz daljine s jedne i s druge strane. Ponajbolju priliku u tom delu igre imao je Umar Sadik. Bilo je to u 40. minutu, kada je nekadašnji napadač Partizana dobio loptu u prostor, izašao sam na golmana Osasune - doduše malo iskosa - no stiče se utisak da je mogao i morao bolje da gađa.
Malo toga videli smo od Valensije u nastavku. Uzimajući u obzir slavlje na Valjekasu proteklog vikenda, odnosno goleadu u Kupu kralja, očekivalo se da šestostruki šampion Španije nastavi uzlaznom putanjom, da napokon ozbiljno napadne prvu pobedu u sezoni kod kuće, međutim ništa od toga. Osasuna je imala više dobrih minuta i zasluženo povela u 63. minutu pogotkom veterana Rubena Garsije.
Mada se domaćin relativno brzo oporavio, izjednačivši 11 minuta kasnije golom Uga Dura, vidno je bilo da gosti igraju s više samopouzdanja, sigurnije. U najkraćem, Valensija nije imala hrabrosti da krene po sva tri boda odlučnije, što se ne može reći za Osasunu. Ipak, mreže se više nisu tresle.
Najbolje prilike u sudijskoj nadoknadi imali su Arno Dandžuma s jedne i Ruben Garsija s druge strane.
Valensija gostuje u naredna dva ligaška meča - Hetafeu i Atletiko Madridu. Novu šansu za prvu pobedu kod kuće imaće protiv Espanjola 20. decembra. Tim iz Pamplone do kraja godine dočekuje Elče i Viljareal, a ide Real Madridu.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
Valensija - Osasuna 1:1 (0:0)
/Duro 74 - R. Garsija 63/
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama