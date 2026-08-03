Ako Itihad blokira Dijabija, Inter kreće po Juventusovo krilo
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 22:26
Niko Gonzales kao B opcija Nerazura
Uzeo je Juventus Nika Gonzales pre dva leta od Fiorentine i Argentinac se po napuštanju Artemio Frankija, jednostavno ugasio. Prestao je da bude učinkovit, opasan, konkretan... A onda je, na nedavno završenom Mundijalu zablistao i ostavio utisak jednog od boljih fudbalera Argentine koja je igrala i izgubila finale.
Ponovo je počelo da se priča o Gonzalesu koji je lani ostavio osrednji utisak na pozajmici u Atletiko Madridu, a njegovo ime i prezime pojavili su se na listi želja Intera! Doduše, da bi se transfer dogodio, odnosno da bi Nerazuri krenuli u konkretne pregovore sa Juventusom, neophodno je da se izjalovi posao sa Musom Dijabijem.
Izabrane vesti
Pre nešto manje od nedelju dana, šampion Italije je dobio pozitivne signale od francuskog krila i fudbalera Al Itihada, ali kako su na snagu stupili pregovori sa saudijskim velikanom, postalo je jasno da neće biti lako. Itihadu novac od prodaje igrača nije neophodan, a Inter je pokušavao da isposluje pozajmicu s pravom otkupa po ceni od 35.000.000 evra. I tu se otvara pitanje zašto bi saudijski klub pustio jednog od najstandardnih igrača za 25.000.000 evra manje u odnosu na sumu koju je platio Aston Vili pre dva leta? Pritom, Dijabijeva plata u Džedi je ogromna i posao je moguć jedino ako Saudijci pristanu da preuzmu na sebe deo. Još jedan detalj koji ne sugeriše da je posao realan, mada Đanluka di Marcio piše da bi Inter u priču ubacio svog centralnog vezistu Kristijana Aslanija.
Ipak, Inter mora da razmatra alternativna rešenja, a to je upravo pomenuti Niko. Odlično poznaje Seriju A i daleko je pristupačnija opcija o Dijabija. Naravno, razlika u napadačkom kvalitetu je osetna, ali neki segment mora da trpi.
Nerazuri su i pre godinu dana razmatrali profil Nika Gonzalesa, ali je Argentinac završio kod Čola Simeonea u Atletiko Madridu. Sada je uprava Intera napravila prvi korak i kontaktirala Juventus da se raspita za uslove eventualnog transfera/pozajmice.