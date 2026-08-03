Rezzime dana (ponedeljak): Da je bilo lagano, nije...

ZAOKRUŽENO

SELTIK - DANDI (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 1:0

Šampion je ovog ponedeljka krenuo u novu odbranu trona u Škotskoj. Napeto, teško, ali na kraju uspešno. Jedini pogodak na susretu koji je odigran na legendarnom Seltik parku delo je Šveđanina Benjamina Nigrena na asistenciju učesnika nedavnog Mundijala, Škota Kirana Tirnija u 52. minutu.



VOJVODINA - MAČVA (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:0

Baš, kao i na meču pre dve nedelje protiv OFK Beograda Mozzart Beta na Karađorđu, Novosađanima je trebalo i večeras dosta vremena da upale motore, ali su na kraju ponovo upisali tri boda. Zbog ovog rezultata će pogotovo laknuti Marku Saviću, novom šefu struke novosadskog kolektiva, koji je upisao debi pred domaćim navijačima.

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ĐURGORDEN - VESTEROS (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 6:0

Igralo se 15. kolo ševdskog šampionata i Đurrgden je pokazao ove večeri koliko je kvalitetniji od doskorašnjih drugoligaša napunivši im mrežu do vrha. Pre svega zahvaljujući domaćem igraču Kristijanu Linu, trostrukom strelcu.

HALMSTAD - SIRIJUS (tip 2, kvota 1,38) – rezultat 0:2

Dva tipa među Top 10 najigranijih ovog ponedeljka u MOZZARTU stigla su nam iz Švedske i rezultat je stoodstotan. Dok je Đurgorden odradio svoj zadatak sa laganih 6:0, Halmstad je je bio malo manje nadahnut za punjenje mreže.

ALAŠKERT - ARARAT (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:0

Minulog vikenda krenulo je i novo izdanje jermenskog šampionata i odmah je veliki broj MOZZARTOVIH kladioničara odmah nanjušio odličan i siguran tip. Mnogi bi rekli da je ovo bila sigurizza, što je konačan rezultat i potvrdio.

KORK SITI - ATLONE (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:2

Napeto je bilo danas u Republlici Irskoj na stadionu Tarners kros. Vodio je favorizovani domaćin sa 3:0 već do 32. minuta, da bi umalo do kraja susret sve uprskao. Gost je uspeo da smanji vođstvo domaćina na 3:2 već ubrzo po startu drugog poluvremena, ali nije imao snage za više.

PRECRTANO

ŽELEZNIČAR P. - MLADOST LUČ. (tip 1, kvota 1,90) – rezultat 0:0

Prevaziđeno, sada već pomalo i dosadno, često negledljivo, ali sasvim legitimno i, za sada, delotvorno, jer Mladost će ove sezone teško pobeđivati svoje protivnike, ali će jednako teško biti nju savladati. Iz tri kola imaju isto toliko remija, uz gol-razliku 1:1 i time je dosta toga rečeno. Onda kad baš zagusti, tu je uvek, ali baš uvek Saša Stamenković.

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FCSB - FARUL (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 2:2

FCSB, to jest nekadašnja Steaua, u vlasništvu kontroverznog biznismena Điđija Bekalija, ne samo da nije uspela da pobedi i spasi mnoge tikete naših igrača, nego je baš bila daleko od tog zadatka. Jer, gost je vodio sa 2:0 već do kraja prvog poluvremena, da bi klub iz rumunske prestonice ipak uspeo na kraju da stigne do boda protiv skorašnjeg šampiona.

JORK - KROULI (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 0:2

Krenula su preliminarna odmeravanja u engleskom Liga kupu, pa su tako danas koplja ukrstila i ova dva tima. I nije išlo dobro po kladioce koji su u velikom broju odabrali opvaj tip. Gost je dao gol polovinom prvog poluvremena i čuvao rezultat sve do pred kraj susreta kada je potvrđena pobeda Kroulija.

SJK - HELSINKI (tip 2, kvota 1,92) – rezultat 3:0

Možda i najveći promašaj MOZZARTOVIH kladilaca ovog, prvog avgustovskog ponedeljka. Kvota jeste bila opominjuća, ali nije se baš očekivalo da Helsinki doživeo ovakav poraz i tako uništi mnoge tikete.