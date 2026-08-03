Savić: Ne žudim za Embapeom, zadovoljan sam sa ovom ekipom

Vreme čitanja: 4min | pon. 03.08.26. | 22:26
„Vojvodina je kvalitetna ekipa i siguran sam da mogu da uđu u role koje od njih tražim, s druge strane i ja moram da se adaptiram na ono što imam“, kaže šef struke Lala.
Nije debi za pamćenje, ali je Marko Savić položio prvi ispit pred novosadskom publikom i savladao doskorašnjeg prvoligaša Mačvu – 2:0. Pitala se na Karađorđu i Mačva, koja je pokazala da je tvrđi orah od onoga za koji su je mnogi projektovali i da neće tek tako položiti oružije pred prekaljenim superligašima.
Ipak, bez vremena za trening, novi trener Stare dame nije imao prilike da implementira svoje ideje u ekipe, te se Voša najviše oslanjala na individualni kvalitet pojedinaca. Što se i večeras, kao i u prošlosti ispostavilo sasvim dovoljno za duele sa pripadnicima donjeg doma srpskog šampionata.
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Na startu svog izlaganja posle meča trećeg kola Mozzart Bet Superlige, Savić je pohvalio novog člana elite na organizovanom pristupu meču.
„Mačva je napravila izuzetan rezultat sa mladim trenerom, gde su prošle godine izborili direktan plasman u Mozzart Bet Superligu. Jako su direktni i čvrsti i nije ih uopšte lako pobediti. Što se samog meča tiče, mi nismo na 100 odsto ni energetski ni fizički iz raznoraznih okolnosti. Uzimajući sve u obzir, zadovoljan sam. Momci su dali sve od sebe, trudili smo se da pokažemo ono što smo, ne mogu da kažem ni trenirali, jer smo samo teoretski prošli kroz nekoliko stvari, s obzirom da smo u četvrtak igrali sa Ajaksom. Ali, sam zadovoljan stavom i željom koji su pokazali da se adaptiraju na to što ja želim“, počeo je Savić.
Perspektivni stručnjak je objasnio da ne želi da menja kostur ovog tima Vojvodine i da neće biti preteranih promena u kadru do kraja letnjeg prelaznog roka.
„Osim što sam ih upoznao: ‘dobar dan ja sam Marko‘, druge stvari o igračima još nisam saznao, kao ni igračke kvalitete. Fokusiran sam da što pre upoznam ovaj roster. Ja se ne plašim igrača, niti žudim za Embapeom u Vojvodini, tako da sam u suštini sa ovom ekipom zadovoljan. Svaki trener ima neki svoj model igre i traži karakteristične igrače za taj model. Vojvodina je kvalitetna ekipa i siguran sam da mogu da uđu u role koje od njih tražim. S druge strane i ja moram da se adaptiram na ono što imam. Nisam opterećen ni prelaznim rokom ni dovođenjem igrača. Više sam fokusiran da instaliram to što želim i time poboljšam kvalitet igre i upoznam ove igrače koje imamo što bolje.“
Govorio je Savić i o Petru Sukačevu, koji od dolaska 42-godišnjeg stratega na kormilo kluba, prekomandovan sa levog boka na desni. Dok je večeras momak iz Ćuprije sat vremena proveo na desnom krilu, a ostatak meča na levom beku.
„Petra poznajem kao igrača samo na osnovu onoga što sam gledao sa strane. Isto važi i za ostatak ekipe, neke sam trenirao, većinu nisam. Za moj model igre, meni se čini da je on desni vinger. To što je igrao levog beka u drugom poluvremenu bilo je iznuđeno, zbog pravila bonusa nismo mogli drugačije da se organizujemo“, završio je Marko Savić.
Svoje utiske nakon trećeg uzastopnog poraza podelio je i šef struke gostiju iz Šapca – Nemanja Glušica.
„Mislim da smo se jako dobro i organizovano branili, svoje šanse smo čekali iz kontranapada, tranzicije i prekida. U nekim momentima smo čak i iz progresivnih napada uspeli da uđemo u završnicu. S druge strane, primili smo gol iz prekida, što moramo da branimo kako bismo mogli da se nadamo bodovima protiv kvalitetnijeg protivnika. Nama je da nastavimo da rastemo, da se navikavamo na superligaške utakmice i, ono što pričam još od prvog kola, da se adekvatno pojačamo. Naravno i da vratimo rekovalescente na teren“, počeo je 40-godišnji trener.
Osvrnuo se Glušica na činjenicu da trenutna pozicija na tabeli ne oslikava igru Mačve na startu šampionata.
„Nas i Zemun je kompletna javnost već otpisala, što nam imponuje i iz toga će se kod nas izroditi inat. Već se stvara i nadam se da ćemo iz toga uspeti da damo svoj maksimum kako bi opstali u ligi. Ove utakmice koje smo igrali u prva tri kola svakako moramo kad tad odigrati. Isto važi i za naše rivale koji će se boriti sa nama za to neko mesto na tabeli. Svakako nas očekuju utakmice tog karaktera. Ekipa sigurno neće pasti, to je grupa koja je već dugo zajedno, a ja sam sa njima već treću godinu kao trener. Ono što je nama bitno je utisak koji smo ostavili. Ne želim da budem prepotentan, ali mišljenja sam da bi ostavili još bolji utisak nakon ova tri kola da smo bili kompletni. Smatram da smo poslednje dve utakmice dosta dobro izgledali“, zaključio je Glušica.