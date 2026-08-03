Savić: Ne žudim za Embapeom, zadovoljan sam sa ovom ekipom

Na startu svog izlaganja posle meča trećeg kola Mozzart Bet Superlige, Savić je pohvalio novog člana elite na organizovanom pristupu meču.

„Mačva je napravila izuzetan rezultat sa mladim trenerom, gde su prošle godine izborili direktan plasman u Mozzart Bet Superligu. Jako su direktni i čvrsti i nije ih uopšte lako pobediti. Što se samog meča tiče, mi nismo na 100 odsto ni energetski ni fizički iz raznoraznih okolnosti. Uzimajući sve u obzir, zadovoljan sam. Momci su dali sve od sebe, trudili smo se da pokažemo ono što smo, ne mogu da kažem ni trenirali, jer smo samo teoretski prošli kroz nekoliko stvari, s obzirom da smo u četvrtak igrali sa Ajaksom. Ali, sam zadovoljan stavom i željom koji su pokazali da se adaptiraju na to što ja želim“, počeo je Savić.

Perspektivni stručnjak je objasnio da ne želi da menja kostur ovog tima Vojvodine i da neće biti preteranih promena u kadru do kraja letnjeg prelaznog roka.

„Osim što sam ih upoznao: ‘dobar dan ja sam Marko‘, druge stvari o igračima još nisam saznao, kao ni igračke kvalitete. Fokusiran sam da što pre upoznam ovaj roster. Ja se ne plašim igrača, niti žudim za Embapeom u Vojvodini, tako da sam u suštini sa ovom ekipom zadovoljan. Svaki trener ima neki svoj model igre i traži karakteristične igrače za taj model. Vojvodina je kvalitetna ekipa i siguran sam da mogu da uđu u role koje od njih tražim. S druge strane i ja moram da se adaptiram na ono što imam. Nisam opterećen ni prelaznim rokom ni dovođenjem igrača. Više sam fokusiran da instaliram to što želim i time poboljšam kvalitet igre i upoznam ove igrače koje imamo što bolje.“

Govorio je Savić i o Petru Sukačevu, koji od dolaska 42-godišnjeg stratega na kormilo kluba, prekomandovan sa levog boka na desni. Dok je večeras momak iz Ćuprije sat vremena proveo na desnom krilu, a ostatak meča na levom beku.

„Petra poznajem kao igrača samo na osnovu onoga što sam gledao sa strane. Isto važi i za ostatak ekipe, neke sam trenirao, većinu nisam. Za moj model igre, meni se čini da je on desni vinger. To što je igrao levog beka u drugom poluvremenu bilo je iznuđeno, zbog pravila bonusa nismo mogli drugačije da se organizujemo“, završio je Marko Savić.