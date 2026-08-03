Savić preživeo debi na Karađorđu, Zukić skinuo kamen s leđa

Vreme čitanja: 7min | pon. 03.08.26. | 21:23
Novi trener, ali recept ostaje isti, Vojvodina preko individulanog kvaliteta do druge pobede u sezoni - 2:0
Baš, kao i na meču pre dve nedelje protiv OFK Beograda Mozzart Beta na Karađorđu, Novosađanima je trebalo i večeras dosta vremena da upale motore, ali su na kraju ponovo upisali tri boda. Zbog ovog rezultata će pogotovo laknuti Marku Saviću, novom šefu struke novosadskog kolektiva, koji je upisao debi pred domaćim navijačima. I iako Vojvodina nije blistala protiv doskorašnjeg prvoligaša, baš kao u mandatu njegovog prethodnika Miroslava Tanjge, kvalitet pojedinaca je došao do izražaja i golovima Dejana Zukića i Lazara Ranđelovića, Lale su uspele da anesteziraju nezgodne goste iz Šapca – 2:0.
Tukla je ekipa Nemanje Glušice i propisno i nepropisno beogradske crno-bele pre nedelju dana u Šapcu, ali je nastavila da tuče i večeras u Novom Sadu. O tome svedoči i zapisnik Mladena Jakovljevića - upisao sudijski debi u Mozzart Bet prvoj ligi - koji je bio primoran da pokaže čak devet žutih kartona. Međutim, osim što igra agresivno, Mačva igra i vrlo disciplinovano. Šapčani su delovali da znaju šta hoće u gotovo svakom trenutku. Organizovano su se branili, ali su umeli i da zaprete po ukradenoj lopti iz presinga, u drugom poluvremenu na navrate čak da uteraju domaćine u sopstvenih 16 metara.
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Biće to podstrek za dalje, ali ništa više za novog/starog člana elite, koji posle tri kola zauzima poslednje mesto u šampionatu i samo sa jednim postignutim golom na kontu. Reklo bi se da su zaslužili više, možda i večeras u Novom Sadu.
U prvom poluvremenu su gosti čak bili bliži pogotku, kada je nekadašanji junior, pa i prvotimac Vojvodine Milan Vidakov, posle loše intervencije Đorđa Crnomarkovića, koji je pustio da mu Sani Abudlahi iščačka loptu, umalo savladao Dragana Rosića.
S druge strane za prvi udarac u okvir gola gostiju, Voša je čekala čitavih 45 minuta kada je u poslednjim trenucima prvog dela Dejan Zukić bio veoma blizu da dovede Novosađane u prednost, al se na centaršut Ifeta Đakovca od Vošinog kapitena bolje snašao mladi golman Kosta Rakonić.
Kada je dolazio, Marko Savić je rekao da će sa sobom da donese i određeni sistem u redove Novosađana, ali isuviše kontrolisano delovala je igra Lala u prvom poluvremenu. Jedini improvizatori bili su dvojica bonusa Milan Kolarević na levom i Petar Sukačev na desnom krilu. Savić je i na ovom meču 20-godišnjeg momka iz Ćuprije, baš kao i protiv Ajaksa, stavio pored desne aut linije. Pomalo neortodoksna pozicija za kadeta Crvene zvezde koji je kod Miroslava Tanjge mahom igrao levog beka – pa i danas poslednjih pola sata proveo na toj pozicji zbog ulaska Lazara Ranđelovića - ali i na suprotnoj strani je Sukačev pravio razliku.
U timu prepunom prekaljenih superligaških igrača, Sukačev je bio katalizator. Upravo je jedan od najboljih mladih igrača Mozzart Bet Superlige upisao i najbolju šansu za Lale u prvom delu meča, kada je blokiran udarac Milana Kolarevića završio na glavi Vošinog dugokosog krila, ali na sreću Šapčana, Zukić mu je zasmetao kod udarca glavom.
Međutim, kapiten Vojvodine je zasmetao mlađem saigraču, ne iz pakosti, već iz prevelike želje da postigne svoj prvenac od povratka na Karađorđe i na neki način se amnestira pred domaćim navijačima za blede partije u Evropi. Bio je uporan, iako mu nije sve polazilo od noge ni na ovom susretu i dočekao je jedan od najbitnijih Vošinih ličnosti u modrenoj istoriji centaršut Njegoša Petrovića i sa prve stative sproveo loptu u mrežu Šapčana. Po proslavi se videlo koliki je teg ovim pogotkom momak iz Bačkog Jarka skinuo sa pleća. Ali, najskuplje pojačanje u istoriji Stare dame, sada ima upisan gol pored svog imena, te bi 25-godišnji vezista trebalo da funkcioniše mnogo bolje na terenu.
Možda to bude slučaj sa Zukićem, ali šta ćemo sa Vojvodinom? Jer, ono što smo videli i pre i posle jedinog pogotka na meču – ne obećava. Jeste za Novosađane pre toga stativu pogodio Aleksa Vukanović, a nekoliko minuta posle vodećeg gola situaciju jedan na jedan prokockao Milutin Vidosavljević. Ali, ni Mačva, koja je pre meča važila za potpunog autsajdera nije ostala dužna.
Ponovo je Lale spasao Rosić sa nekoliko intervencija, od kojih je najzapaženija bila ona kada je Milanu Vidakovu skinuo čist zicer u drugom poluvremenu. Svakom odbranom 29-godišnjeg čuvara, postavljao bi novo pitanje o ovom timu Lala, ali i bacala senku na debi Marka Savića.
Na kraju je po totalnoj ofanzivi Šapčana, jednu kontru tri na jedan uspeo da reši Lazar Ranđelović i da postavi tačku na ovaj susret u kojem su Lale uradile ono što su morale i ništa više od toga.
VOJVODINA – MAČVA 2:0 (0:0)
/Zukić 59, Ranđelović 90+2/
Stadion: Karađorđe
Gledalaca: oko 1.000
Sudija: Mladen Jakovljević
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 7 – Nikolić 6,5, Crnomarković 6, Suč 6, Baros 6,5 (od 62. Ranđelović 6,5) – Petrović 6,5 (od 74. Poletanović 6), Đakovac 5,5 (od 62, Vidosavljević 5,5) – Zukić 7 (od 86. Kokanović - ), Kolarević 6, Sukačev 6,5 – Vukanović 6 (od 62. Mulahusejnović 5,5)
MAČVA (4-2-3-1): Rakonić 6 – Ilić 6,5, Ristivojević 6, Sladojević 6,5, Stevanović 6 (od 26. Lainović 6) – Tojčić 6 (od 84. Delibašić), Rakić 6 – Abdulahi 6,5 ( od 80. Adams), Đorđić 6,5, Pejović 5,5 – Vidakov 6.
Igrač utakmice: Dejan Zukić (Vojvodina) 7
MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO
Subota
Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)
/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/
Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)
/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/
Nedelja
Partizan - IMT 0:1 (0:0)
/Žagar 52/
Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)
/Abas 90+5/
Ponedeljak
Vojvodina - Mačva 2:0 (0:0)
/Zukić 59, Ranđelović 90+2/
Železničar - Mladost U TOKU
Odloženo
Radnik - Crvena zvezda