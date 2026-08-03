Savić preživeo debi na Karađorđu, Zukić skinuo kamen s leđa

Biće to podstrek za dalje, ali ništa više za novog/starog člana elite, koji posle tri kola zauzima poslednje mesto u šampionatu i samo sa jednim postignutim golom na kontu. Reklo bi se da su zaslužili više, možda i večeras u Novom Sadu.

U prvom poluvremenu su gosti čak bili bliži pogotku, kada je nekadašanji junior, pa i prvotimac Vojvodine Milan Vidakov, posle loše intervencije Đorđa Crnomarkovića, koji je pustio da mu Sani Abudlahi iščačka loptu, umalo savladao Dragana Rosića.

S druge strane za prvi udarac u okvir gola gostiju, Voša je čekala čitavih 45 minuta kada je u poslednjim trenucima prvog dela Dejan Zukić bio veoma blizu da dovede Novosađane u prednost, al se na centaršut Ifeta Đakovca od Vošinog kapitena bolje snašao mladi golman Kosta Rakonić.

Kada je dolazio, Marko Savić je rekao da će sa sobom da donese i određeni sistem u redove Novosađana, ali isuviše kontrolisano delovala je igra Lala u prvom poluvremenu. Jedini improvizatori bili su dvojica bonusa Milan Kolarević na levom i Petar Sukačev na desnom krilu. Savić je i na ovom meču 20-godišnjeg momka iz Ćuprije, baš kao i protiv Ajaksa, stavio pored desne aut linije. Pomalo neortodoksna pozicija za kadeta Crvene zvezde koji je kod Miroslava Tanjge mahom igrao levog beka – pa i danas poslednjih pola sata proveo na toj pozicji zbog ulaska Lazara Ranđelovića - ali i na suprotnoj strani je Sukačev pravio razliku.

U timu prepunom prekaljenih superligaških igrača, Sukačev je bio katalizator. Upravo je jedan od najboljih mladih igrača Mozzart Bet Superlige upisao i najbolju šansu za Lale u prvom delu meča, kada je blokiran udarac Milana Kolarevića završio na glavi Vošinog dugokosog krila, ali na sreću Šapčana, Zukić mu je zasmetao kod udarca glavom.

Međutim, kapiten Vojvodine je zasmetao mlađem saigraču, ne iz pakosti, već iz prevelike želje da postigne svoj prvenac od povratka na Karađorđe i na neki način se amnestira pred domaćim navijačima za blede partije u Evropi. Bio je uporan, iako mu nije sve polazilo od noge ni na ovom susretu i dočekao je jedan od najbitnijih Vošinih ličnosti u modrenoj istoriji centaršut Njegoša Petrovića i sa prve stative sproveo loptu u mrežu Šapčana. Po proslavi se videlo koliki je teg ovim pogotkom momak iz Bačkog Jarka skinuo sa pleća. Ali, najskuplje pojačanje u istoriji Stare dame, sada ima upisan gol pored svog imena, te bi 25-godišnji vezista trebalo da funkcioniše mnogo bolje na terenu.