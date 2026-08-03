Željina mladost bez rešenja za lučansku Mladost: Uspavanka u Pančevu po meri gostiju
Vreme čitanja: 8min | pon. 03.08.26. | 22:55
Lučanci iz tri kola imaju tri remija, Saša Stamenković na visini zadatka i protiv Dizelke - 0:0
Reč ‘mladost’ kao jedini zajednički imenitelj rivala u poslednjoj utakmici nekompletnog trećeg kola Mozzart Bet Superlige. Ime gostujućeg kluba, struktura domaćeg sastava i naziv sportskog kompleksa u okviru kojeg se nalazi sve moderniji stadiončić Železničara.
Sve ostalo je različito za suparnike u pančevačkom duelu. U korenu različito. Kod Dizelke - samo trojica u startoj postavi starija od 22 godine (Popović, Đuričić i Ankej), kod Lučanaca samo trojica mlađa od 33 (Kijevčanin i dvojica bonusa - Ćirić i Todosijević). Totalno suprotna i filozofija igre, a na kraju je prevagu nad željom Kokovićevog tima da kroz pas kombinatoriku i posed dođe do cilja odnela destrukcija ekipe Radovana Ćurčića - 0:0.
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Prevaziđeno, sada već pomalo i dosadno, često negledljivo, ali sasvim legitimno i, za sada, delotvorno, jer Mladost će ove sezone teško pobeđivati svoje protivnike, ali će jednako teško biti nju savladati. Iz tri kola imaju isto toliko remija, uz gol-razliku 1:1 i time je dosta toga rečeno. Onda kad baš zagusti, tu je uvek, ali baš uvek Saša Stamenković. Tako je bilo i ove večeri, kada je sa dve vanserijske intervencije sredinom drugog poluvremena izrastao u junaka utakmice.
Već u Bragi je Železničar, kako je to trener Koković rekao, počeo da se navikava na život bez Silvestera Džaspera, koji je u međuvremenu i definitivno napustio klub, ali dodamo li tome izostanak Mirka Milikića zbog povrede - nastup bez dvojice članova idealne postave Mozzart Bet Superlige za prethodnu sezonu ipak je, posebno u kontekstu vatrenog evropskog krštenja koje je još uvek sasvim sveže iskustvo, učinilo domaćina osetno oslabljenog za ovaj meč. Bilo je ovo daleko od maksimuma predstavnika Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencije i otud ovakav rezultat nikoga ne bi trebalo da iznenadi.
Potpuno je Mladost uspela da ‘umrtvi’ utakmicu i odvede je na kolosek koji njoj odgovara. Suštinski, Železničar je pretio samo na nepostavljenu odbranu rivala, iz nekih polutranzicija, kao što su bili šutevi Tegeltije već na isteku prvog minuta ili Jevremovića pravo u Stamenkovića nešto kasnije ili iz udarcem iz daljine Savadoga u smiraj prvog dela igre, što je takođe bilo lak plen za jednog od najboljih golmana u ligi. Defanzivci Lučanaca u niskoj zoni su kao ribe u vodi, ali imaju problem kada stoje visoko, što je potvrdila situacija iz 27. minuta, kada je Joksimović načinio kardinalnu grešku na centru igrališta, ali nije je kaznio Dejvid Ankej u situaciji jedan na jedan sa golmanom. Od tako skupo plaćenog pojačanja ipak se očekuje da ovakve prilike pretvori u gol.
U nastavku dugo nije bilo skoro pa nikakvih uzbuđenja, ako izuzmemo jedan opasan napad Džona Merija i Ćirića, te, na drugoj strani, jedan lucidan, ali neprecizan pokušaj rezerviste Tošića, a onda je došlo pet minuta Saše Stamenkovića. Da se ne lažemo, nije puno golmana koji bi skinuli jedan, a kamoli oba onakva pokušaja u razmaku od tri minuta, kao što je veteran na golu Mladosti odbranio pokušaje Nikole Jovanovića i Karikarija - obojici su to bili maltene prvi kontakti sa loptom nakon što su ušli u igru. Imao je raspoloženi Jovanović još jedan dobar prodor, ali ovog puta Andrić je očistio loptu ispred gol-linije.
Na kraju, pravo niotkuda, najbolja prilika za Mladost doslovno u poslednjim sekundama utakmice, veliku grešku Jevremovića nije kaznio Tašovski - pogodio je u grudi golmana Popovića i propustio šansu da dopiše još dva boda za svoj tim sa ovog meča.
MOZZART BET SUPERLIGA, 3. KOLO
ŽELEZNIČAR - MLADOST 0:0
Pančevo. SC Mladost.
Sudija: Aleksandar Žiković (Niš).
Žuti kartoni: Sabo, Savadogo (Železničar), Udovičić, Kijevčanin (Mladost).
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović 7 - Tegeltija 6, Vidojević 6,5, Savadogo 6 (od 77. Sbaj), Đuričić 6 - Sabo 6,5 (od 77. Lerno), Šekularac 5,5 (od 62. Tošić 6), Jevremović 5,5 - Kuljanin 6 (od 62. Jovanović 6,5), Pedro 5, Ankej 5 (od 71. Karikari 6).
MLADOST (5-4-1): Stamenković 7,5 - Varjačić 6, Andrić 7, Ćirković 6,5, Joksimović 6, Udovičić 6 - Kijevčanin 6,5 (od 80. Marković), Jovančić 6,5, Ćirić 6 (od 80. Krsmanović), Todosijević 5,5 (od 65. Tašovski) - Džon Meri 6 (od 89. F. Žunić).
Igrač utakmice: Saša Stamenković (Mladost) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO
Subota
Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)
/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/
Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)
/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/
Nedelja
Partizan - IMT 1:2 (0:0)
/Vukotić 89 - Žagar 52, Lebi 90+2/
Zemun - Radnički Niš 0:1 (0:0)
/Abas 90+5/
Ponedeljak
Vojvodina - Mačva 2:0 (0:0)
/Zukić 59, Ranđelović 90+2/
Železničar - Mladost 0:0
Odloženo
Radnik - Crvena zvezda