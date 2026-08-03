Željina mladost bez rešenja za lučansku Mladost: Uspavanka u Pančevu po meri gostiju

Prevaziđeno, sada već pomalo i dosadno, često negledljivo, ali sasvim legitimno i, za sada, delotvorno, jer Mladost će ove sezone teško pobeđivati svoje protivnike, ali će jednako teško biti nju savladati. Iz tri kola imaju isto toliko remija, uz gol-razliku 1:1 i time je dosta toga rečeno. Onda kad baš zagusti, tu je uvek, ali baš uvek Saša Stamenković. Tako je bilo i ove večeri, kada je sa dve vanserijske intervencije sredinom drugog poluvremena izrastao u junaka utakmice.

Već u Bragi je Železničar, kako je to trener Koković rekao, počeo da se navikava na život bez Silvestera Džaspera, koji je u međuvremenu i definitivno napustio klub, ali dodamo li tome izostanak Mirka Milikića zbog povrede - nastup bez dvojice članova idealne postave Mozzart Bet Superlige za prethodnu sezonu ipak je, posebno u kontekstu vatrenog evropskog krštenja koje je još uvek sasvim sveže iskustvo, učinilo domaćina osetno oslabljenog za ovaj meč. Bilo je ovo daleko od maksimuma predstavnika Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencije i otud ovakav rezultat nikoga ne bi trebalo da iznenadi.

Potpuno je Mladost uspela da ‘umrtvi’ utakmicu i odvede je na kolosek koji njoj odgovara. Suštinski, Železničar je pretio samo na nepostavljenu odbranu rivala, iz nekih polutranzicija, kao što su bili šutevi Tegeltije već na isteku prvog minuta ili Jevremovića pravo u Stamenkovića nešto kasnije ili iz udarcem iz daljine Savadoga u smiraj prvog dela igre, što je takođe bilo lak plen za jednog od najboljih golmana u ligi. Defanzivci Lučanaca u niskoj zoni su kao ribe u vodi, ali imaju problem kada stoje visoko, što je potvrdila situacija iz 27. minuta, kada je Joksimović načinio kardinalnu grešku na centru igrališta, ali nije je kaznio Dejvid Ankej u situaciji jedan na jedan sa golmanom. Od tako skupo plaćenog pojačanja ipak se očekuje da ovakve prilike pretvori u gol.