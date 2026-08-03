River je u haosu, ali Kudet ima podršku

Nezvanično, Kudet je po završetku meča okupio igrače i poručio im da "imaju dovoljno talenta da okrenu stvari veoma brzo", a mediji u Argentini dodaju i da je trener Rivera imao sastanak sa predsednikom Stefanom di Karlom, koji mu je preneo da ima punu podršku uprave da nastavi sa radom, što je potvrdio i član uprave kluba Enco Frančeskoli. Moguće je da svi čekaju da se situacija stiša pa da u toku nedelje odluče šta im je dalje činiti.

23.55: (2,50) Velez Sarsfild (3,10) Independijente (3,05)

Brojke ipak ne lažu. Statistka je pokazala da se River Plejtu nije desilo da izgubi prva tri meča u sezoni pune 32 godine, tačnije od Klausure 1994. Ako se računa samo takmičenje u Argentini, onda je to pet poraza u nizu, jer tu pada i onaj neuspeh u poslednjem kolu Aperture u meču sa Blumingom 28. maja (2:3). I dođe se do senzacionalnog podatka da je River poslednji put pet poraza zaredom u domaćim takmičenjima vezao još samo davne 1911. godine!

Stoga je razumljivo što se na kraju meča sa Rosariom, čuveni Monumental pretvorio u vulkan nezadovoljstva koji će svakako izliti lavu napolje, jer se kraj nevoljama i ne nazire.

Trener Kudet i igrači su još jednom odbili da se pojave pred novinarima i barem pokušaju da objasne šta im se to dešava ovih vrelih julskih i avgustovskih dana. Kasnije je objašnjeno, to je bila odluka uprave kluba, koja je zatražila od svih da se uzdrže davanja komentara i izjava.

"Prioritet je da nastavimo da radimo u tišini", bilo je sve što je došlo do medija od ljudi iz stručnog štaba.

A navijači sa tribina su pevali: "Pustite ih sve i neka se niko ne vrati"...