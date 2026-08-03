River je u haosu, ali Kudet ima podršku
Vreme čitanja: 4min | pon. 03.08.26. | 21:30
Posle petog uzastopnog poraza, a trećeg u novoj sezoni Klausure kriza slavnog kluba je tema broj jedan u Argentini
Tri utakmice u novoj sezoni Klausure, tri šamara za slavni River Plejt. Posle Barakas Sentrala i Himnasije i Rosario Sentral je sa 1:0 uspeo da savlada ekipu Eduarda Kudeta i ostavi je na dnu tabele B zone Klausure.
Malo je reći da je ovaj treći poraz, četvrti uzastopni ako se gleda i meč kupa sa Aldosivijem, izazvao velike tektonske poremećaje u Buenos Ajresu. Kraj meča dočekali su sa velikim zvižducima sa tribina, prozivanjem uprave i traženjem krivaca za slom, a sva je prilika da bi kola mogla da se slome na leđima trenera Kudeta.
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Nezvanično, Kudet je po završetku meča okupio igrače i poručio im da "imaju dovoljno talenta da okrenu stvari veoma brzo", a mediji u Argentini dodaju i da je trener Rivera imao sastanak sa predsednikom Stefanom di Karlom, koji mu je preneo da ima punu podršku uprave da nastavi sa radom, što je potvrdio i član uprave kluba Enco Frančeskoli. Moguće je da svi čekaju da se situacija stiša pa da u toku nedelje odluče šta im je dalje činiti.
23.55: (2,50) Velez Sarsfild (3,10) Independijente (3,05)
Brojke ipak ne lažu. Statistka je pokazala da se River Plejtu nije desilo da izgubi prva tri meča u sezoni pune 32 godine, tačnije od Klausure 1994. Ako se računa samo takmičenje u Argentini, onda je to pet poraza u nizu, jer tu pada i onaj neuspeh u poslednjem kolu Aperture u meču sa Blumingom 28. maja (2:3). I dođe se do senzacionalnog podatka da je River poslednji put pet poraza zaredom u domaćim takmičenjima vezao još samo davne 1911. godine!
Stoga je razumljivo što se na kraju meča sa Rosariom, čuveni Monumental pretvorio u vulkan nezadovoljstva koji će svakako izliti lavu napolje, jer se kraj nevoljama i ne nazire.
Trener Kudet i igrači su još jednom odbili da se pojave pred novinarima i barem pokušaju da objasne šta im se to dešava ovih vrelih julskih i avgustovskih dana. Kasnije je objašnjeno, to je bila odluka uprave kluba, koja je zatražila od svih da se uzdrže davanja komentara i izjava.
"Prioritet je da nastavimo da radimo u tišini", bilo je sve što je došlo do medija od ljudi iz stručnog štaba.
A navijači sa tribina su pevali: "Pustite ih sve i neka se niko ne vrati"...
Kudetu nije pomoglo ni to što je u odnosu na prošli meč promenio čak osmoricu igrača. Rešio je da ne popuni klupu za rezerve do kraja. Da li je sve počelo da se ruši onog momenta, kada su na kraju Aperture, Kudet i čelnici kluba rešili da se odreknu usluga čak 14 fudbalera i ne povedu ih na pripreme u španski Alikante? Biće da se tu pojavila pukotina žestokog razdora, koja se pretvorila u pravu provaliju koja guta River Plejt na startu ove sezone.
O greškama na terenu ne vredi ni trošiti reči kada je igrač Rosarija Hamington Kampac bio brži od Gonzala Montijela, Martinez Kvarta igra van svoje pozicije, a iskusni Nikolas Otamendi u pokušaju da izbije loptu, sprovodi je u sopstvenu mrežu. Lautaro Rivero igra na mestu kraj leve aut linije iako mu to nije prirodna pozicija, a uz sve to Kudet nema poverenja u pojedine mlade igrače poput Fakunda Gonzaleza ili Valentina Lusera.
Na drugoj stranu su likovali, pa je trener Rosarija Horhe Almiron sijao od sreće.
"Ovo je vrsta mečeva koju morate da dobijete, a mi smo to uradili na veoma teškom terenu. Ova popeda će se pročuti, ali je samo početak za ono što nam dolazi, petak i meč sa Aldosivijem i potom prvi meč u Kopa Libertadores sa Korintijansom", rekao je Almiron.
I dok River pada, za to vreme u Klausuri igraju dobro neki drugi klubovi. U Zoni A, ove noći od 23.55 imamo sudar dva vodeća tima posle prva dva kola, Velez Sarsfilda i Independijentea.
Velez je pobedio Instituto sa 1:0, potom i u gostima Taljeres sa 3:1 iako je bio u zaostatku. Na drugoj strani, Independijente je u gostima slavio protiv Estudijantesa (2:0) i potom kod kuće protiv Njuels Old Bojsa (1:0). Sve to obećava dobar fudbal i žestok okršaj na stadionu Hoze Amalfitani.
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ARGENTINA 1, KLASURA – 3. KOLO
Subota
Himnsija Mendoza – Union Santa Fe 2:0 (0:0)
/Modika 45+5pen, 50/
Estudijantes Rio Kvarto – Banfild 0:0
Belgrano - Argentinos Juniors 0:1 (0:1)
/Alvarez 45+1/
Estudijantes - Defensa i Hustisija 3:0 (3:0)
/Kariljo 9, Piovi 16, Palasios 36/
Nedelja
Rasing - Tigre 1:3 (0:2)
/Vergara 65 – Martinez 19, Garaj 26, Ruso 51/
Deportivo Rijestra - Barakas Sentral 0:1 (0:1)
/Maroni 72/
Aldosivi - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)
/Gaitan 78 - Auzmendi 40, Kolazo 66/
Njuels Old Bojs Boka Juniors 2:2 (0:1)
/Kokaro 50, Rehiardo 59 - Askasibar 30, Velasko 81/
Ponedeljak
River Plejt - Rosario Sentral 0:1 (0:1)
/Otamendi 27ag/
Lanus - Instituto Kordoba 0:1 (0:0)
/Alarkon 90+2/
21.45: (3,30) Sarmijento (3,10) Independijente Rivadavija (2,35)
23.55: (2,60) Platense (2,80) Taljeres (3,20)
23.55: (2,50) Velez Sarsfild (3,10) Independijente (3,05)
Utorak
02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)
02.15: (3,10) Kordoba Santijago (3,05) San Lorenco (2,50)
***kvote su podložne promenama