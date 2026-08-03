Zamena za Kangvu najveća dilema Rana Kožuha pred Zvezdu

Odradili su fudbaleri Hapoela iz Ber Ševe poslednji trening pred sutrašnji duel sa Crvenom zvezdom u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (19.30). Za razlikud od crveno-belih, koji su u ponedeljak trenirali na svojoj Marakani, pa iz Beograda odleteli u Austriju, gde će prenoćiti i potom autobusom doputovati u Sombathelj, Izraelci su večeras izašli na travu stadiona u najstarijem mađarskom gradu.

Po navodima tamošnjih medija, trener Ran Kožuh uoči utakmice ima samo jednu dilemu oko startne postave - vezistu koji će zameniti Kingsa Kangvu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde napustio je Hapoel posle eliminacije islandskog Vikingura i za nešto manje od 4.000.000 evra prešao u Panatinaikos. Njegov odlazak predstavljaće ozbiljan udarac za prvaka Izraela, pošto je bio jedan od najbitnijih šrafova u timu.