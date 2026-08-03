Zamena za Kangvu najveća dilema Rana Kožuha pred Zvezdu
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 22:24
Trener Hapoel Ber Ševe razmišlja između Pereca i Kanana
Odradili su fudbaleri Hapoela iz Ber Ševe poslednji trening pred sutrašnji duel sa Crvenom zvezdom u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (19.30). Za razlikud od crveno-belih, koji su u ponedeljak trenirali na svojoj Marakani, pa iz Beograda odleteli u Austriju, gde će prenoćiti i potom autobusom doputovati u Sombathelj, Izraelci su večeras izašli na travu stadiona u najstarijem mađarskom gradu.
Po navodima tamošnjih medija, trener Ran Kožuh uoči utakmice ima samo jednu dilemu oko startne postave - vezistu koji će zameniti Kingsa Kangvu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde napustio je Hapoel posle eliminacije islandskog Vikingura i za nešto manje od 4.000.000 evra prešao u Panatinaikos. Njegov odlazak predstavljaće ozbiljan udarac za prvaka Izraela, pošto je bio jedan od najbitnijih šrafova u timu.
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Kangvino mesto, po pisanju portala One, zauzeće Eliel Perec ili Mohamed Knan. Jedan od njih dvojice dobiće trenerovo poverenje kao osigurač u veznom redu zajedno sa kreatorom Hapoelove igre, Lukasom Venturom.
Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)
U napadu se očekuje ista trojka kao pre nedelju dana protiv Islanđana: Zahi Ahmed - Igor Zlatanović - Dževon Ist, dok će u odbrani, kako stvari stoje, Itaj Rotman posle iskorišćene šanse zbog povrede Đibrila Diopa ponovo odmeniti rovitog Senegalca u tandemu sa kapitenom Migelom Vitorom. Na levom beku trebalo da ponovo zaigra Matan Baltaksa, a na desnom Guj Mizrahi. Sa Ofirom Marsijanom pred golom.