Ako se po jutru dan poznaje, neće se PSV opet prošetati do titule
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 11:08
Filip Kostić i dalje nije u konkurenciji za Filipsovce pred gostovanje Ekscelzioru u Roterdamu u drugom kolu Eredivizije (20.00)
PSV ostaje prvi favorit za četvrtu vezanu krunu u Erediviziji, ali početak sezone ipak nagoveštava neizvesniji šampionat, ni nalik prošlosezonskom kada je četa Peta Boša imala 19 bodova više u odnosu na prvog pratioca, Fajenord.
Posle poraza na Filipsovom stadionu od AZ Alkmara u Superkupu sa čak 0:4, samo bod za šampiona Holandije na startu Eredivizije (2:2) protiv Fortune iz Sitarda. Gosti su izjednačili u poslednjim trenucima meča. Nije PSV menjao toliko tim kao nekih prethodnih leta, pa čudi sporiji start ekipe iz Ajndhovena. Popravni je ove subote (20.00) u Roterdamu protiv Ekscelziora.
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Poslednjih dana propao je transfer Kuajiba Drieša u Rendžers, iako je bilo skoro pa gotovo. Zanimljivo, PSV ovog leta nije uspeo da realizuje transfere koji su bili izvesni iz kategorije, samo potpis predstoji i dizanje šala. Tako su propali i viđeni angažmani Rikarda Pepija u Fulam, Armanda Obispa u Lans i Adama Nagala...
20.00: (5,80) Ekscelzior (4,30) PSV Ajndhoven (1,55)
Filip Kostić je prošle nedelje zadužio crveno-beli dres velikana iz Ajndhovena, ali i dalje nije spreman za debi. Tek mu je pre nekoliko dana sređena radna dozvola. Srpski reprezentativac će još da se sačeka na premijeru u dresu holandskog šampiona. Vraća se u Erediviziju posle više od decenije. Posle kragujevačkog Radničkog, Groningen mu je bio odskočna daska za Bundesligu, veliki Juventus u Seriji A i jednu sezonu na pozajmci na Bosforu, u Fenerbahčeu.
Van stroja biće i Noa Fernandez, strelac gola prošle nedelje protiv Fortune zbog lakše povrede. U odnosu na ekipa koja je igrala protiv ekipe iz Sitarda vraćaju se Džoi Verman, Seržinjo Dest i Kodai Sano. Jedino je Boš lišen usluga iskusnog veziste Džerdija Shautena, koga nema od aprila zbog teške povrede kolena. U napadu bi trebalo da ostanu Rikardo Pepi i Gus Til, dok iskusni Francuz Alesan Plea ima ulogu džokera.
18.45: (2,95) Utreht (3,50) AZ Alkmar (2,35)
Ekscelzior je eksplodirao na premijeri nove sezone pre osam dana kada je razbio Kambur u gostima sa 4:0. Prošle godine, kada je gostovao na Filipsovom stadionu, nije se dobro proveo, bilo je 5:1 za PSV, a na svom terenu je poražen od šampiona – 1:2. Tradicija kaže da je dvojka izvesna, jer su Filipsovci pobedili ekipu iz Roterdama na 13 uzastopnih utakmica u Erediviziji. Poslednji put je Ekscelzior ostao neporažen protiv tima iz Ajndhovena pre 11 godina (1:1) i to na Filips areni.
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EREDIVIZIJA – 2. KOLO
Petak
Telstar – Sparta 1:3 (0:1)
/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/
Subota
16.30: (4,75) Vilem Drugi (4,40) NEC Najmehen (1,62)
18.45: (2,95) Utreht (3,50) AZ Alkmar (2,35)
20.00: (5,80) Ekscelzior (4,30) PSV Ajndhoven (1,55)
21.00: (1,70) Fortuna Sitard (3,90) Kambur (4,90)
Nedelja
12.15: (2,95) ADO Den Hag (3,50) Groningen (2,35)
14.30: (1,37) Fajenord (5,10) Go Ahed Igls (7,75)
14.30: (1,20) Tvente (7,25) Zvole (12,0)
16.45: (1,45) Ajaks (4,50) Herenven (7,00)
***kvote su podložne promenama