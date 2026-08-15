Ako se po jutru dan poznaje, neće se PSV opet prošetati do titule

Poslednjih dana propao je transfer Kuajiba Drieša u Rendžers, iako je bilo skoro pa gotovo. Zanimljivo, PSV ovog leta nije uspeo da realizuje transfere koji su bili izvesni iz kategorije, samo potpis predstoji i dizanje šala. Tako su propali i viđeni angažmani Rikarda Pepija u Fulam, Armanda Obispa u Lans i Adama Nagala...

20.00: (5,80) Ekscelzior (4,30) PSV Ajndhoven (1,55)

Filip Kostić je prošle nedelje zadužio crveno-beli dres velikana iz Ajndhovena, ali i dalje nije spreman za debi. Tek mu je pre nekoliko dana sređena radna dozvola. Srpski reprezentativac će još da se sačeka na premijeru u dresu holandskog šampiona. Vraća se u Erediviziju posle više od decenije. Posle kragujevačkog Radničkog, Groningen mu je bio odskočna daska za Bundesligu, veliki Juventus u Seriji A i jednu sezonu na pozajmci na Bosforu, u Fenerbahčeu.

Van stroja biće i Noa Fernandez, strelac gola prošle nedelje protiv Fortune zbog lakše povrede. U odnosu na ekipa koja je igrala protiv ekipe iz Sitarda vraćaju se Džoi Verman, Seržinjo Dest i Kodai Sano. Jedino je Boš lišen usluga iskusnog veziste Džerdija Shautena, koga nema od aprila zbog teške povrede kolena. U napadu bi trebalo da ostanu Rikardo Pepi i Gus Til, dok iskusni Francuz Alesan Plea ima ulogu džokera.

18.45: (2,95) Utreht (3,50) AZ Alkmar (2,35)

Ekscelzior je eksplodirao na premijeri nove sezone pre osam dana kada je razbio Kambur u gostima sa 4:0. Prošle godine, kada je gostovao na Filipsovom stadionu, nije se dobro proveo, bilo je 5:1 za PSV, a na svom terenu je poražen od šampiona – 1:2. Tradicija kaže da je dvojka izvesna, jer su Filipsovci pobedili ekipu iz Roterdama na 13 uzastopnih utakmica u Erediviziji. Poslednji put je Ekscelzior ostao neporažen protiv tima iz Ajndhovena pre 11 godina (1:1) i to na Filips areni.

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EREDIVIZIJA – 2. KOLO

Petak

Telstar – Sparta 1:3 (0:1)

/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/

Subota

16.30: (4,75) Vilem Drugi (4,40) NEC Najmehen (1,62)

18.45: (2,95) Utreht (3,50) AZ Alkmar (2,35)

20.00: (5,80) Ekscelzior (4,30) PSV Ajndhoven (1,55)

21.00: (1,70) Fortuna Sitard (3,90) Kambur (4,90)

Nedelja

12.15: (2,95) ADO Den Hag (3,50) Groningen (2,35)

14.30: (1,37) Fajenord (5,10) Go Ahed Igls (7,75)

14.30: (1,20) Tvente (7,25) Zvole (12,0)

16.45: (1,45) Ajaks (4,50) Herenven (7,00)

***kvote su podložne promenama