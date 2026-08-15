Čekaj (ga) i on će sigurno doći: Cena pala za 30.000.000, Kuti konačno u Atletiku
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 10:50
Romero potpisao do 2031. godine i postao 63. Argentinac u istoriji Jorgandžija
Za velike transfere, nekad je samo potreban tajming. Atletiko Madrid je pre godinu dana želeo Kristijana Romera, počeo pregovore sa Totenhemom, ali su Sparsi tada tvrdili pazar ne želeći da puste komandanta odbrane za manje od 70.000.000 evra. Jorgandžije su bile strpljive, sačekale da prođe sezona 2025/26, krenule u novi napad i za 30.000.000 manje došle do svoje velike želje.
Jutros je popularni Kuti predstavljen kao novi fudbaler Atletika, a iiako Marca piše da je fiksni deo transfera 33.000.000 evra, a bonusi 7.000.000, specijalizovani Transfermarkt je već proknjižio kupovinu po ceni od 40.000.000 evra. Na kraju krajeva, nije to najvažnija stvar ovog posla.
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Na Metropolitanu mogu da budu prezadovoljni jer su pobedili Inter i Arsenal i do 2031. godine zaključali momka koji će biti nesumnjivi komandant odbrane. Uz igrača takovg iskustva, koji ne preza ni od čega, a pritov je izuzetno namazan i ne bira sredstva za zaustavljanje rivala, borbe sa Barselonom i Real Madridom, sa Jamalom i Rafinjom, Embapeom, Vinijem i Diomandeom, trebalo bi da budu makar za nijansu manje neprijatne.
Romero dolazi u Madrid kao štoper sa preko 200 nastupa u ligama petice (Premijer liga i Serija A), kao neko ko zna kako je biti šampion sveta i prvak Južne Amerike. Sa Totenhemom je nakon pet sezona udario u zid i bez obzira na novi, ambiciozni projekat Roberta de Zerbija, odlučio je da je vreme za promenu. I tako je posato čak 63. Argentinac u istoriji Atletika. Nije to kolonija, već kuća za Gaučose. Najbliža nacija po broju igrača u Atletiku posle Argentinaca su Brazilci sa 32 predstavnika.
Rohiblankosi su promovisali Romera kao četvrto pojačanje ovog leta. Pre njega su stigli Alehandro Grimaldo, Morten Hjulmand i Kang In Li, a ukupni ceh iznosi 142.000.000 evra.
Atletiko sezonu u Primeri počinje u sredu 19. avgusta, a Romero bi već danas trebalo da počne da trenira sa novim saigračima.