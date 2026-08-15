Čekaj (ga) i on će sigurno doći: Cena pala za 30.000.000, Kuti konačno u Atletiku

Na Metropolitanu mogu da budu prezadovoljni jer su pobedili Inter i Arsenal i do 2031. godine zaključali momka koji će biti nesumnjivi komandant odbrane. Uz igrača takovg iskustva, koji ne preza ni od čega, a pritov je izuzetno namazan i ne bira sredstva za zaustavljanje rivala, borbe sa Barselonom i Real Madridom, sa Jamalom i Rafinjom, Embapeom, Vinijem i Diomandeom, trebalo bi da budu makar za nijansu manje neprijatne.

Romero dolazi u Madrid kao štoper sa preko 200 nastupa u ligama petice (Premijer liga i Serija A), kao neko ko zna kako je biti šampion sveta i prvak Južne Amerike. Sa Totenhemom je nakon pet sezona udario u zid i bez obzira na novi, ambiciozni projekat Roberta de Zerbija, odlučio je da je vreme za promenu. I tako je posato čak 63. Argentinac u istoriji Atletika. Nije to kolonija, već kuća za Gaučose. Najbliža nacija po broju igrača u Atletiku posle Argentinaca su Brazilci sa 32 predstavnika.

Rohiblankosi su promovisali Romera kao četvrto pojačanje ovog leta. Pre njega su stigli Alehandro Grimaldo, Morten Hjulmand i Kang In Li, a ukupni ceh iznosi 142.000.000 evra.

Atletiko sezonu u Primeri počinje u sredu 19. avgusta, a Romero bi već danas trebalo da počne da trenira sa novim saigračima.