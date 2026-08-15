Nova devetka je u Parizu: Stigao Feran Tores, Barsa više nema nijednog napadača

Kako stvari stoje za Barselonu, katalonski velikan moraće da se okrene Luisu Suarezu iz lisabonskog Sportinga jer od Hulijana Alvareza i Lautara Martineza neće biti ništa. Kolumbijac je sada primarna meta da bude nova devetka Barselone jer je dolazak pomenute dvojice napadača nemoguća misija, a vreme curi i curi. Da je situacija bila drugačija, verovatno bi Ferana Toresa zadržali, makar kao opciju prvog špica ako baš niko ne dođe, ali jednostavno to nije bilo izvodljivo. Ostalo mu je još godinu dana ugovora i da su hteli da ga produže, morali bi da plate Mančester sitiju još 8.000.000 evra, što je bila jedna od stavki kada je prelazio sa Ostrva u domovinu.

Takođe, svakako je Feran hteo da ide, što je odmah posle Svetskog prvenstva saopštio i upravi i saigračima, pa nije ni časio časa da uđe u pregovore sa Pari Sen Žermenom koji se odmah javio na njegovu adresu. Nije imala Barselona kud, Tores se sve brzo dogovorio sa francuskim velikanom, a Katalonci su samo gledali kako da izvuku najveću moguću sumu na ime obeštećenja. Nisu se u Parizu nešto previše cenjkali, poslali su im to što su hteli i ceo posao je brzo završen.

Kratko se po potpisu i zvaničnom predstavljanju oglasio i sam napadač.

"Veoma sam srećan što započinjem novu avanturu u tako ambicioznom klubu kao što je Pari Sen Žermen. Želeo bih da zahvalim predsedniku Naseru Al-Kelaifiju, Luisu Kamposu i treneru Luisu Enrikeu što su mi pružili priliku da se pridružim ekipi, kojoj se nadam da ću pomoći da osvoji što je moguće više trofeja", rekao je Tores.

Luis Enrike je dobio ono što je tražio jer je Feran Tores pre svega stigao kao zamena za Gonzala Ramosa, ali može da igra i na obe strane krilnog napadača i pokrije i te pozicije. Zna sunarodnik šta može da izvuče od njega, sarađivali su zajedno i u reprezentaciji Španije, pa imaju i dobar odnos taman. Već i trenira sa timom.