Nova devetka je u Parizu: Stigao Feran Tores, Barsa više nema nijednog napadača
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 11:41
Španski reprezentativac i zvanično u redovima šampiona Francuske
Barselona više nema nijednog jedinog pravog centarfora, dok sada Pari Sen Žermen ima u svojim redovima fudbalera koji je postigao pobedonosni gol u finalu Svetskog prvenstva. Šampion Francuske je i zvanično predstavio španskog reprezentativca Ferana Toresa, koji je zadužio devetku u Parizu i potpisao ugovor do 2031. godine sa novim timom. Nije bilo previše komplikacija u realizaciji ovog transfera jer se Španac dogovorio brzo sa Pari Sen Žermenom, da bi zatim lako zaključili posao i sa Barselonom, koja je na kraju bila zadovoljna sa 55.000.000 evra, ako se ispune bonusi. S obzirom da je fiksno za početak 50.000.000 evra, ovo je četvrta najveća prodaja u istoriji Barse – iza Nejmara, Artura Mela, Luisa Figa, dok tu poziciju deli sa Usmanom Dembeleom.
Vratili su uloženi novac koji su platili Mančester sitiju pre četiri godine za njega, samo da ispuni bonuse od 5.000.000 evra Feran naredne sezone. S obzirom da će najverovatnije biti starter za Pari Sen Žermen u domaćem šampionatu, golovi i titule su nekako jednostavna stvar kada igrate za ubedljivo najjaču ekipu u ligi. Za Barselonu je dobro što sada ima novac u kasi da prelije za obeštećenje za nekog od napadača koje žele da dovedu, mada vremena je sve manje jer do prve utakmice u sezoni imaju još devet dana.
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Kako stvari stoje za Barselonu, katalonski velikan moraće da se okrene Luisu Suarezu iz lisabonskog Sportinga jer od Hulijana Alvareza i Lautara Martineza neće biti ništa. Kolumbijac je sada primarna meta da bude nova devetka Barselone jer je dolazak pomenute dvojice napadača nemoguća misija, a vreme curi i curi. Da je situacija bila drugačija, verovatno bi Ferana Toresa zadržali, makar kao opciju prvog špica ako baš niko ne dođe, ali jednostavno to nije bilo izvodljivo. Ostalo mu je još godinu dana ugovora i da su hteli da ga produže, morali bi da plate Mančester sitiju još 8.000.000 evra, što je bila jedna od stavki kada je prelazio sa Ostrva u domovinu.
Takođe, svakako je Feran hteo da ide, što je odmah posle Svetskog prvenstva saopštio i upravi i saigračima, pa nije ni časio časa da uđe u pregovore sa Pari Sen Žermenom koji se odmah javio na njegovu adresu. Nije imala Barselona kud, Tores se sve brzo dogovorio sa francuskim velikanom, a Katalonci su samo gledali kako da izvuku najveću moguću sumu na ime obeštećenja. Nisu se u Parizu nešto previše cenjkali, poslali su im to što su hteli i ceo posao je brzo završen.
Kratko se po potpisu i zvaničnom predstavljanju oglasio i sam napadač.
"Veoma sam srećan što započinjem novu avanturu u tako ambicioznom klubu kao što je Pari Sen Žermen. Želeo bih da zahvalim predsedniku Naseru Al-Kelaifiju, Luisu Kamposu i treneru Luisu Enrikeu što su mi pružili priliku da se pridružim ekipi, kojoj se nadam da ću pomoći da osvoji što je moguće više trofeja", rekao je Tores.
Luis Enrike je dobio ono što je tražio jer je Feran Tores pre svega stigao kao zamena za Gonzala Ramosa, ali može da igra i na obe strane krilnog napadača i pokrije i te pozicije. Zna sunarodnik šta može da izvuče od njega, sarađivali su zajedno i u reprezentaciji Španije, pa imaju i dobar odnos taman. Već i trenira sa timom.
Do sada, Pari Sen Žermen je zvanično potrošio 107.000.000 evra u ovom prelaznom roku na trojicu igrača. Doveli su Magnusa Aklijuša iz Monaka za 50.000.000 evra kao i Toresa - kojem za sada ne računamo bonuse - kao i Lukasa Dinja iz Aston Vile za 7.000.000 evra. Očekuje se da u subotu tokom dana zvanično bude i Mika Godts, koji bi trebalo da bude plaćen 55.000.000 evra.