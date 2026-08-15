Saša Ilić pred Radnički: Ne priznajem umor, dovoljno bodova smo izgubili; Baba će dobiti šansu

Sve ovo je dovoljna opomena crno-belima pred nedeljni duel (21.00, Arena Premijum 1), pogotovo što im tim iz Šumadije dolazi u trenutku kad se Partizan vratio sa dugog i napornog puta iz Kazahstana. Ipak, ako pitate Sašu Ilića, umor nikad ne može da bude izgovor, bez obzira kakve su okolnosti u pitanju.

"Najbitnija stvar je da smo prošli. Zabeležili smo pobedu na teškom gostovanju koliko god to ljudima ne izgledalo tako. Oni nisu ranije često gubili kod kuće. To je pozitivno, a negativno je ono što nam se dešavalo u prvih 25 minuta, velika doza straha kod mojih igrača, moramo to da ispravljamo u hodu. Sutra je najbitnija utakmica za nas, umor ne priznajem, neke igrače ćemo rotirati, ali oni koji istrče moraće da daju svoj maksimum da pomognu Partizanu da zabeleže pobedu", rekao je Ilić na konferenciji za medije.

Činjenica da je Partizan prosuo bodove protiv ekipa kao što su Zemun i IMT su dovoljan znak da takvi kiksevi više ne smeju da se dešavaju. Zna to i Saša iako o Radničkom govori sa puno poštovanja.

"Izuzetno potentna ekipa predvođena odličnim trenerom koji igra na specifičan način. Sa druge strane, mi smo već dovoljno bodova izgubili za ovih par utakmica koliko smo odigrali. Sutra očekujem reakciju mojih igrača i da budu maksimalno motivisani, da uđemo agresivno i da budemo ekipa koja će zabeležiti pobedu".

Činjenica da igra na domaćem terenu svakako olakšava crno-belima, makar ne moraju da idu maltene sa puta na put.

"S obzirom na naporan put sigurno je dobra stvar što igramo pred domaćim navijačima. Znam da će biti dovoljno navijača koji će dati vetar u leđa u sutrašnjoj utakmici. Već smo napravili dovoljan broj grešaka u domaćem prvenstvu, moramo to imati na umu i da sutra odigramo što bolje kako bismo ubeležili pobedu".

Koliko god to bilo teško, mnogima je u glavi okršaj sa Hetafeom. Opravdano. Veliki protivnik koga treba savladati kako bi se izborio plasman u Ligu Konferencije, što je jedan od glavnih ciljeva kluba iz Humske.

"U podsvesti je svima meč sa Hetafeom, ali da uradimo sutra meč kako treba. Ekipa Kragujevca igra izuzetno intenzivan fudbal, nekoliko njihovih krilnih igrača su izuzetno potentni, brzi, treba da budemo mi ekipa koja se sutra pita na terenu".

Kako stvari stoje, Grobari će imati prilike da prvi put na delu vide novajliju Idrisua Babu, a brzo se očekuje ozvaničenje dolazaka Nikole Čumića i Igora Miladinovića.

"Baba već trenira sa nama više od nedelju dana, dečko je izuzetan profesionalac, dobiće sigurno neku minutažu, došao je spreman. Nadam se da su i oni u dobrom fizičkom stanju, poznajem ih obojicu i siguran sam da mogu kvalitetom da pomognu Partizanu".

Kad smo već kod Čumića i Miladinovića...

"Sa njima dobijamo kvalitet u ofanzivnom delu tima. Mi smo puno prilika stvarali, dosta smo i promašivali. Sa druge strane imamo problem odbrane, jer odbrana se sastoji od cele ekipe. Da li će biti ili ne, ljudi u klubu razmišljaju, najbolje je pitati sportskog direktora".

Na prethodnim utakmicama nije bilo Ognjena Ugrešića, a meč u Kostanaju propustio je Milan Aleksić.

"Ognjen Ugrešić polako izlazi iz povrede koju je imao, to zahteva određeni oprez, moramo postepeno da ga priključujemo. Neće biti za sutra spreman, videćemo za četvrtak. Aleksić vuče povredu tetive koja nije naivna, moramo i sa njim da budemo oprezni, ali je on spreman za neku određenu minutažu".

Pad u Partizanovoj igri tokom utakmica teško je objašnjiv, čak i Saši Iliću:

"Nemam tačan odgovor na to pitanje. Postoje momenti gde izgledamo dosta dobro, ali postoje momenti i gde izglEdamo užasno. Ako uzmemo sve i pripišemo na mladost, potreban je rad, određeno vreme, mi se u klubu trudimo da ispravimo određene greške. Što se straha tiče to mislim da je do mentalne prirode, ne verujem da je opuštenost, izgledaju maksimalno koncentrisano. Nadam se ponovo da ćemo pokušati da smanjimo taj period loše igre gde ne možemo da se snađemo, da bude toga u manjem vremenskom intervalu", završio je Ilić.