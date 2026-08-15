Popović: Igram sa trećinom potencijala, mogu daleko više

Na tri meča, Popović je sakupio ukupno 179 minuta na terenu, a ofanzivni vezista Moskovljana uveren je da bi ova sezona mogla da bude u njegovom znaku.

"Jasno mi je koliko mogu da doprinesem ovom timu. Mislim da trenutno igram sa 30 odsto potencijala. U smislu progresa, ključno je da imate poverenje stručnog štaba, a takođe mi je trebalo i vremena da se prilagodim. Znam koji su moji kvaliteti i shvatam na kom sam trenutno nivou", kaže Popović.

15.15: (1,48) CSKA Moskva (4,20) Fakel (7,25)

CSKA je u sezonu ušao bez iskusnog golmana Igora Akinfejeva, koji se povredio početkom aprila. Jasno je da je to veliki minus za ekipu, što je poručio i Popović.

"Definitivno, jedva čekamo da se Akinfejev vrati na teren. On je naš lider i kapiten i jako nam nedostaje", rekao je Matija.

Posle tri kola, CSKA je na šestom mestu sa pet bodova, dok je Fakel pretposlednji sa svega jednim bodom. Mnogi smatraju da je CSKA prevelik zalogaj za trenera Dmitrija Igdisamova, od kog je stariji i golman Akinfejev.

Generalni direktor CSKA, Roman Babajev, objasnio je zbog čeka se uprava kluba odlučila da ukaže poverenje 40-godišnjem treneru.

"Dmitrij je specijalista, on je neko ko se dokazao kao vrhunski profesionalac. Vodio je i stvorio veliku grupu izuzetno talentovanih igrača, mnogi od njih su sada članovi reprezentacije. Osećali smo da zaslužuje naše poverenje i ovakvu priliku i zato smo izabrali njega", rekao je Babajev.

Ipak, jasno je da je Igdisamov samo prelazno rešenje, što se vidi i po tome kako je klub ovog leta reagovao u letnjem prelaznom roku. Sve je više govora o mogućoj smeni, a jedan od onih koji se pominju da bi mogao da se vrati na klupu Armejaca je i iskusni Leonid Slucki.

"Slucki čeka ponude i spreman je za dijalog. Ima svoj tim ljudi, spreman je da se vrati u ligu. Proputovao je svetom i iskusio svašta. Ne bi me iznenadilo da se Leonid vrati. Što ne bi? Nije se izležavao, radio je u Engleskloj, Holandiji i Kini. Stekao je iskustvo i znanje i siguran sam da bi razmotrio ponudu. Igdisamov je tu privremeno i on to zna, zato mu nisu dovodili igrače. Igrali su sa timovima koji su bili u donjem domu i nisu uspeli da pobede dva puta. Kako igraju? S ovim nivoom spremnosti, nemaju šanse. Ne znam šta očekuju, možda nemaju nikakav plan", izjavio je bišvi član Etičkog komiteta FS Rusije, Andrej Sozin.

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RUSIJA 1, 4. KOLO

Petak

Orenburg - Lokomotiva (M) 1:1 (0:1)

/Kasadžikov 63 - Batrakov 3/

Subota

13.00: (2,50) Rodina (3,40) Akron (2,80)

15.15: (1,48) CSKA Moskva (4,20) Fakel (7,25)

17.30: (2,15) Rostov (3,15) Rubin (3,70)

19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)

Nedelja

13.30: (1,65) Zenit (3,70) Dinamo Moskva (5,60)

16.00: (2,45) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (3,05)

18.300: (3,80) Baltika (3,45) Spartak Moskva (2,00)

*** kvote su podložne promenama