Zvezda zakazala šest pripremnih utakmica: Test protiv šampiona Evrope i Vasilisa Spanulisa
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 12:12
Spektakl protiv Arisa zakazan za 18. septembar
Košarkaši Crvene zvezde zvanično su objavili kompletan plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu, čija je kruna zakazana za 24. septembar 2026. godine, kada crveno-beli otvaraju novu Evroligu utakmicom protiv Žalgirisa u Beogradskoj Areni.
Pripreme tima počinju u poslednjoj nedelji avgusta u Beogradu, s tim što će uvodni deo biti odrađen u nekompletnom sastavu zbog reprezentativnih obaveza igrača u FIBA prozoru. Prvu proveru, i to zatvorenog tipa, Zvezda će odigrati 1. septembra u Beogradu.
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Nakon toga sledi serija izuzetno jakih turnira. Već 4. septembra crveno-beli učestvuju na prestižnom turniru na Kritu, gde u polufinalu igraju protiv milanskog Armanija (18:30h), dok ih dan kasnije očekuje borba za plasman protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea. Potom se pripreme sele na Kipar — 11. septembra u Nikoziji sledi okršaj sa aktuelnim šampionom Evrope, Olimpijakosom, a dan kasnije zakazan je duel sa solunskim Arisom.
Generalka pred sam start sezone odigraće se u Hali „Aleksandar Nikolić“, gde će Zvezda ponovo dočekati Aris, koji sa klupe predvodi Vasilis Spanulis. Ovaj meč biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata kao znak zahvalnosti za vernost, i predstavljaće pravu uvertiru za premijeru u Evroligi šest dana kasnije.
Raspored pripremnih utakmica KK Crvena zvezda:
01. septembar: Crvena zvezda – (meč zatvorenog tipa, Beograd)
04. septembar: Crvena zvezda – Armani Milano (18:30h, Turnir na Kritu)
05. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos / Fenerbahče (Turnir na Kritu)
11. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos (Turnir u Nikoziji)
12. septembar: Crvena zvezda – Aris (Turnir u Nikoziji)
18. septembar: Crvena zvezda – Aris (Hala „Aleksandar Nikolić“, Beograd)