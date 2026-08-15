Zvezda zakazala šest pripremnih utakmica: Test protiv šampiona Evrope i Vasilisa Spanulisa

Košarkaši Crvene zvezde zvanično su objavili kompletan plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu, čija je kruna zakazana za 24. septembar 2026. godine, kada crveno-beli otvaraju novu Evroligu utakmicom protiv Žalgirisa u Beogradskoj Areni.

Pripreme tima počinju u poslednjoj nedelji avgusta u Beogradu, s tim što će uvodni deo biti odrađen u nekompletnom sastavu zbog reprezentativnih obaveza igrača u FIBA prozoru. Prvu proveru, i to zatvorenog tipa, Zvezda će odigrati 1. septembra u Beogradu.