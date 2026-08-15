Sad je stvarno kraj: Amorim ne želi Leaa, širi negativan uticaj na svlačionicu
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 11:33
Nije više pitanje da li će Portugalac napustiti Milan, već kada. Rosoneri bi se zadovoljili sa 40-45 miliona evra
Neverovatno koliko se sunovratio Rafael Leao. Od čoveka od koga je zazirala čitava Serija A kad pusti korak i koji je trebalo da bude nosilac nekog novog, silnog Milana, Portugalac je dočekao da bude višak, čovek kome svi jedva čekaju da vide leđa. I za to je sam kriv. Očekivalo se da bi dolazak sunarodnika Rubena Amorima mogao da ga razmrda, međutim, od toga nema ništa. Izgleda da je došao kraj. Nije više pitanje da li će Leao napustiti Milan, nego kad će se to desiti.
Naime, kako javlja Gazzetta dello Sport, Amorim je obavestio čelnike kluba da ne želi krilnog napadača u ekipi i da nema ništa protiv njegove prodaje. Razlozi nisu fudbalske prirode, već negativan uticaj koji reprezentativac Portugala ima na svlačionicu. Čak je odnos između dvojice sunarodnika dobar, Amorim je Leaa koristio na dve pripremne utakmice protiv Intera i Čelsija, gde je igrao iza napadača. Za to vreme, glasine oko transfera su se širile, a Leao je više puta govorio kako je njegovo vreme u Milanu završeno. Prosto i jednostavno, trener ne želi igrača koji javno govori ovako nešto.
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S druge strane, postoji mišljenje u italijanskim medijima da Portugalac nije dobar izbor za ono što Amorim želi da igra. Rafa nije igrač koji je navikao da se kreće u uskim prostorima, nego da na širokom iskoristi izuzetne brzinske i tehničke sposobnosti. Upravo na ovom prvom, Amorim insistira od dolaska na San Siro.
Sad se čeka onaj koji će biti zainteresovan da uzme Leaa. Milan se pomirio sa tim da neće dobiti traženih 50-60 miliona evra, i zadovoljio bi se cifrom od 40.000.000 do 45.000.000. Galatasaraj je i dalje u igri, spremili su platu od 12.000.000 evra godišnje, ali se Rafi baš ne ide u Tursku. Cilja odlazak u Premijer ligu, ali odatle još uvek nije stigla nijedna ponuda.
O tome koliko je u jednom trenutku bio cenjen na San Siru, govori činjenica da je pre samo pet meseci postojala mogućnost da dobije produžetak ugovora, a da mu plata bude u rangu najboljih igrača Serije A. Govorilo se o sumi od 7.000.000 do 9.000.000 godišnje, plus bonusi. Sve sa namerom da se odbiju Saudijci i klubovi iz Engleske.
Bio je čovek za koga se mislilo da Rosoneri bez njega ne mogu da sanjaju Skudeto. Pokušavao je Masimilijano Alegri da ga koristi kao devetku, da bi ga u jednom trenutku preselio na klupu. Ni on više nije mogao sa njim. Posle svega, odlazak je najbolja solucija za sve. Rafa je sam sebi najveći neprijatelj.