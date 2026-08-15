Sad je stvarno kraj: Amorim ne želi Leaa, širi negativan uticaj na svlačionicu

S druge strane, postoji mišljenje u italijanskim medijima da Portugalac nije dobar izbor za ono što Amorim želi da igra. Rafa nije igrač koji je navikao da se kreće u uskim prostorima, nego da na širokom iskoristi izuzetne brzinske i tehničke sposobnosti. Upravo na ovom prvom, Amorim insistira od dolaska na San Siro.

Sad se čeka onaj koji će biti zainteresovan da uzme Leaa. Milan se pomirio sa tim da neće dobiti traženih 50-60 miliona evra, i zadovoljio bi se cifrom od 40.000.000 do 45.000.000. Galatasaraj je i dalje u igri, spremili su platu od 12.000.000 evra godišnje, ali se Rafi baš ne ide u Tursku. Cilja odlazak u Premijer ligu, ali odatle još uvek nije stigla nijedna ponuda.

O tome koliko je u jednom trenutku bio cenjen na San Siru, govori činjenica da je pre samo pet meseci postojala mogućnost da dobije produžetak ugovora, a da mu plata bude u rangu najboljih igrača Serije A. Govorilo se o sumi od 7.000.000 do 9.000.000 godišnje, plus bonusi. Sve sa namerom da se odbiju Saudijci i klubovi iz Engleske.

Bio je čovek za koga se mislilo da Rosoneri bez njega ne mogu da sanjaju Skudeto. Pokušavao je Masimilijano Alegri da ga koristi kao devetku, da bi ga u jednom trenutku preselio na klupu. Ni on više nije mogao sa njim. Posle svega, odlazak je najbolja solucija za sve. Rafa je sam sebi najveći neprijatelj.