Real doveo četvrto pojačanje, potpisao NBA centar

Nakon što 2021. godine nije izabran na draftu po završetku koledž karijere na univerzitetima Vejk Forest i Kentaki, Sar je sakupio ukupno 50 nastupa u najjačoj ligi sveta igrajući za Oklahoma Siti Tander i Klivlend Kavalirse, gde je beležio 4,7 poena i 3,4 skoka po meču.

Dolazak u tabor Madriđana predstavljaće za francuskog centra prvi veliki izazov u evropskoj klupskoj košarci.

Oni koji posebno prate NBA ligu znaju da je Olivije Sar stariji brat Aleksa Sara koji nastupa za Vašington.

Real ovog leta nije bio previše aktivan, ali je svaki potpis bio vrlo promišljen. Najveći dobitak je svakako dovođenje Pedra Martineza, koji pravi ekipu po svom ukusu, a do sada su opremu Blankosa zadužili Timi Luvavu, Mikael Jantunen Maks Šugla i sada Sar.



