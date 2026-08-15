Real doveo četvrto pojačanje, potpisao NBA centar
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 12:04
Olivije Sar odluči da napusti SAD i skući se u Španiji
Kraljevski klub zvanično je ojačao svoju unutrašnju liniju angažovanjem francuskog centra Olivijea Sara. Španski gigant potvrdio je u subotu da je 27-godišnji doskorašnji košarkaš Klivlend Kavalirsa potpisao dvogodišnji ugovor, čime je obavezao na vernost Real Madridu sve do leta 2028. godine.
Sar, koji je visok 208 centimetara, stiže u Evropu nakon četvorogodišnje epizode u Severnoj Americi, gde je nastupao u NBA ligi i Razvojnoj (G) ligi. Francuski visoki igrač je tokom sezone 2025/26 igrao za Raptors 905, u čijem je dresu u 39 utakmica prosečno beležio 11,2 poena, 7,1 skok i 1,3 blokade, pre nego što je u martu 2026. potpisao dvosmerni ugovor sa Klivlendom. U dresu Kavalirsa odigrao je četiri meča u NBA ligi uz prosek od 3,5 poena i 2,8 skokova.
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Nakon što 2021. godine nije izabran na draftu po završetku koledž karijere na univerzitetima Vejk Forest i Kentaki, Sar je sakupio ukupno 50 nastupa u najjačoj ligi sveta igrajući za Oklahoma Siti Tander i Klivlend Kavalirse, gde je beležio 4,7 poena i 3,4 skoka po meču.
Dolazak u tabor Madriđana predstavljaće za francuskog centra prvi veliki izazov u evropskoj klupskoj košarci.
Oni koji posebno prate NBA ligu znaju da je Olivije Sar stariji brat Aleksa Sara koji nastupa za Vašington.
Real ovog leta nije bio previše aktivan, ali je svaki potpis bio vrlo promišljen. Najveći dobitak je svakako dovođenje Pedra Martineza, koji pravi ekipu po svom ukusu, a do sada su opremu Blankosa zadužili Timi Luvavu, Mikael Jantunen Maks Šugla i sada Sar.