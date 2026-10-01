Ako u Zvezdi nemaš rezultate - mrtav si; Koković može da bude novi Radomir Antić

U Podkast Inkubatoru, Bara je vrlo pohvalo govorio o obojici, ali je najpre dobio pitanje o španskom stručnjaku na klupi Crvene zvezde. "Tražio je neki projekat posle Celja, odlučio se za Zvezdu, pitao me šta mislim, ja sam mu rekao da je to jedan od najvećih klubova na ovim prostorima, nekadašnji šampion Evrope. Upozorio sam ga da će sve biti dobro dok bude imao rezultate, kad ih ne bude imao - biće mrtav. Vrlo jednostavno. Isto bi mu se desilo da je došao u Dinamo ili Hajduk, to su klubovi koji trpe samo rezultat. Svako mora da preuzme rizik u onome što radi ", rekao je Bara .

Rijera je tek na početku posla u klubu iz Ljutice Bogdana, a ipak jedna od prvih utakmica koju je vodio bila je ona u kojoj su crveno-beli doživeli jedan od najtežih poraza u istoriji.

"Želi da napravi ekipu boljom nego što oni trenutno jesu. Zvezda je ispala iz skoro svih evropskih takmičenja, bila je utakmica koju su kući dobili sa 3:0, a u gostima su primili pet komada (Viktorija Plzenj u Ligi Evrope, prim.aut). On je rekao, "samo ostanite svi na terenu, nemojte da dobijete crveni karton" i desi mu se da igrač bude isključen. Albert ima veliko znanje, veliki je taktičar, razume fudbal, imao je veliku karijeru igrao za Mančester Siti, Liverpul, Espanjol, Galatasaraj, OIimpijakos, imao je ozbiljne trenere. Definitivno poseduje znanje".

Što se Kokovića tiče, ni tu pohvale nisu bile ništa manje.

"Mislim da je najbolji srpski trener. On ima veliki potencijal, ima fenomenalno znanje. Može da bude neka nova generacija onog što su, što su u Srbiji imali u Radomiru Antiću i nekih trenera koji su bili veliki iz vremena bivše Jugoslavije. Napredan i može da napravi odličnu karijeru. Nije čovek koji bi išao bilo gde", dodao je Bara.