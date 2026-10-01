Je l’ to štos iz Minhena?

Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 12:01
Šta je to što večeras treba da urade Veljko Paunović i Orlovi da bi nas, posle utakmice protiv Nemačke, učinili makar delimično zadovoljnim?
Za ovo jutro, dva nagradna pitanja. Kao u kvizu, prvo je trik. Kvalifikaciono za nastavak ’takmičenja’. Da li znate koji je bio rezultat poslednja dva međusobna duela fudbalera Srbije i Nemačke?
Davno beše Mundijal u Južnoj Africi, Lanetov gol pred pad u kanal i penal koji je Stojke odbranio Podolskom, a nakon toga Orlovi i Panceri sastali su se još marta 2019. godine u Volfsburgu. I ta utakmica je, iako je bila prijateljska, ostala upamćena po nekoliko upečatljivih detalja.
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Po prvencu u reprezentativnom dresu Luke Jovića, po ziceru Adema Ljajića na 1:0 za Srbiju, lopti koju je sa gol-linije izvadio Nemanja Maksimović, crvenom kartonu Milana Pavkova na debiju za reprezentaciju posle neopreznog starta nad Saneom... Na kraju – 1:1.
Nije sad to neki bogzna koliki uzorak da bismo ga nazvali tradicijom, ali činjenica je da smo u novijoj istoriji nekako umeli sa Nemcima i da su oni neka vrsta antipoda Holandiji kada su naša iskustva sa najvećim evropskim reprezentacija u pitanju. A, u kakvom smo lošem momentumu, moramo da se hvatamo za svaku slamku i u njoj pronađemo uporište za optimizam.
E, sad ide ono pitanje za milion dolara. Čime biste bili zadovoljni iz večerašnje utakmice trećeg kola Grupe 2, „A“ divizije Lige nacija? Kao u kultnoj replici iz Povratka otpisanih, koji to štos u Minhenu treba da izvedu Veljko Paunović i njegovi izabranici da bismo tamo iza 22.30 časova imali dobar osećaj u stomaku.
Da li je to samo goli rezultat, jer, primera radi, čak i dok je on bio pozitivan pre sedam dana protiv Grčke, tamo do 70 i nekog minuta, osećaj u stomaku govorio nam je da to nije dobro.
I koji bi to uopšte rezultat bio? Nemci su Nemci, čak i kada su u ovako slobodnom padu, van prvih 16 na poslednja tri Mundijala, bez polufinala na EP koje su sami organizovali. I kada ovoliko eksperimentišu sa sastavom. I kad su nam Grci, pre samo par dana, pokazali koliko su ranjivi. I kad igraju Ligu nacija, kojoj, to je sad već jasan trend, ne poklanjaju nikakvu pažnju, jer u prethodna četiri izdanja medalje su osvajali i Portugalci, i Španci, i Francuzi, i Italijani, i Englezi, i Hrvati, i Holanđani, samo Nemci - ne!
Da li će to biti promena utiska koji trenutno imamo, da smo kvalitativno zalutali u elitnu diviziju najmlađeg takmičenja UEFA?
Hoće li biti dovoljno da lansiramo makar jedno novo ime kao zalog za blisku reprezentativnu budućnost iz ovog reprezentativnog ’prozora’? Jer, to u prethodna dva meča nismo uradili. Cvetković je odigrao jedno poluvreme. Simić nešto više, ali na pogrešnoj poziciji. Da je Nedeljković zadovoljio, ne bi bio naknadno pozvan Mimović. Ni Stanković se nije naigrao fudbala, Sukačev je tek omirisao barut, Milošević je ’ražalovan’, dok Dragojević, Džodić, Kostov, pa čak i Lazar Samardžić, koji svakako nije novo lice, nisu još dobili šansu...
Da makar pronađemo identitet? Kao što smo ga izgubili u vizuelnom smislu – bili smo crveni, pa odjednom plavi, sad smo beli – a, to uopšte nije tako banalna stvar kako se nekome možda čini, tako više nikome nije jasno koja je to igra reprezentacije Srbije?
Protiv Holandije je bilo nekih naznaka – malo smo se kompaktnije branili nego protiv Grčke, ali samo u prvom poluvremenu, uz one formacijske transformacije odbrana/napad sa fluidnom ulogom Terzića i Pavlovića. Da li je Paunović spremio neku takvu klopku za Klopa? Neki štos iz Minhena.
U malo slobodnijem tumačenju, čuvena kineska poslovica glasi: I put od hiljadu milja počinje prvim korakom. Ako je ono protiv Grčke i Holandije bio prvi korak, nas do cilja zaista čeka hiljadu milja. Zato, hajde da večeras napravimo makar drugi. Da ne bude korak unazad.
LIGA NACIJA, "A" DIVIZIJA, GRUPA 2
Četvrtak
20.45 (1,23) Nemačka (7,00) Srbija (14,0)
20.45 (3,30) Grčka (3,509 Holandija (2,15)
LIGA NACIJA, "A" DIVIZIJA, GRUPA 4
Četvrtak
20.45 (3,40) Danska (3,50) Portugalija (2,10)
20.45 (6,75) Vels (4,90) Norveška (1,42)
***Kvote su podložne promenama