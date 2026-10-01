Je l’ to štos iz Minhena?

Davno beše Mundijal u Južnoj Africi, Lanetov gol pred pad u kanal i penal koji je Stojke odbranio Podolskom , a nakon toga Orlovi i Panceri sastali su se još marta 2019. godine u Volfsburgu. I ta utakmica je, iako je bila prijateljska, ostala upamćena po nekoliko upečatljivih detalja.

Za ovo jutro, dva nagradna pitanja. Kao u kvizu, prvo je trik. Kvalifikaciono za nastavak ’takmičenja’. Da li znate koji je bio rezultat poslednja dva međusobna duela fudbalera Srbije i Nemačke?

Po prvencu u reprezentativnom dresu Luke Jovića, po ziceru Adema Ljajića na 1:0 za Srbiju, lopti koju je sa gol-linije izvadio Nemanja Maksimović, crvenom kartonu Milana Pavkova na debiju za reprezentaciju posle neopreznog starta nad Saneom... Na kraju – 1:1. Nije sad to neki bogzna koliki uzorak da bismo ga nazvali tradicijom, ali činjenica je da smo u novijoj istoriji nekako umeli sa Nemcima i da su oni neka vrsta antipoda Holandiji kada su naša iskustva sa najvećim evropskim reprezentacija u pitanju. A, u kakvom smo lošem momentumu, moramo da se hvatamo za svaku slamku i u njoj pronađemo uporište za optimizam.

E, sad ide ono pitanje za milion dolara. Čime biste bili zadovoljni iz večerašnje utakmice trećeg kola Grupe 2, „A“ divizije Lige nacija? Kao u kultnoj replici iz Povratka otpisanih, koji to štos u Minhenu treba da izvedu Veljko Paunović i njegovi izabranici da bismo tamo iza 22.30 časova imali dobar osećaj u stomaku. Da li je to samo goli rezultat, jer, primera radi, čak i dok je on bio pozitivan pre sedam dana protiv Grčke, tamo do 70 i nekog minuta, osećaj u stomaku govorio nam je da to nije dobro. I koji bi to uopšte rezultat bio? Nemci su Nemci, čak i kada su u ovako slobodnom padu, van prvih 16 na poslednja tri Mundijala, bez polufinala na EP koje su sami organizovali. I kada ovoliko eksperimentišu sa sastavom. I kad su nam Grci, pre samo par dana, pokazali koliko su ranjivi. I kad igraju Ligu nacija, kojoj, to je sad već jasan trend, ne poklanjaju nikakvu pažnju, jer u prethodna četiri izdanja medalje su osvajali i Portugalci, i Španci, i Francuzi, i Italijani, i Englezi, i Hrvati, i Holanđani, samo Nemci - ne!