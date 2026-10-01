Olmo donira Vukovaru dva odsto od svake godišnje plate; dva puta odbio Bajern, hoće da završi u Dinamu

Gostujući u podkastu Inkubator, jedan od najpoznatijih i najuspešnijih regionalnih menadžera - Endi Bara, pored priče o Albertu Rijeri i Radomiru Kokoviću, otkrio je da da bi Dani Olmo (28) voleo da igračku karijeru završi u zagrebačkom Dinamu, te da na istom mestu započne i novu - trenersku.

On je na taj način samo potvrdio koliko je španski reprezentativac vezan za Modre i Zagreb. Međutim, otkrio je Bara i jedan nepoznat detalj vezan za sjajnog ofanzivca Barselone...

"Evo, ja ću sada reći nešto što ljudi ne znaju, nadam se da mi Dani to neće zameriti. Znam da će ovo preneti i mediji u Španiji... Otkad je otišao iz Dinama, on daje 2% svoje godišnje bruto plate za grad Vukovar. To su ozbiljni iznosi. Olmo zarađuje enormno u bruto iznosima i to traje otkad je bio u Lajpcigu, te danas u Barseloni. On ne priča o tome javno, ali ja to želim da kažem zato što je zaslužio da ga ljudi pohvale".