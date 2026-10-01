Olmo donira Vukovaru dva odsto od svake godišnje plate; dva puta odbio Bajern, hoće da završi u Dinamu
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 12:02
Španac planira i trenersku karijeru
Gostujući u podkastu Inkubator, jedan od najpoznatijih i najuspešnijih regionalnih menadžera - Endi Bara, pored priče o Albertu Rijeri i Radomiru Kokoviću, otkrio je da da bi Dani Olmo (28) voleo da igračku karijeru završi u zagrebačkom Dinamu, te da na istom mestu započne i novu - trenersku.
On je na taj način samo potvrdio koliko je španski reprezentativac vezan za Modre i Zagreb. Međutim, otkrio je Bara i jedan nepoznat detalj vezan za sjajnog ofanzivca Barselone...
"Evo, ja ću sada reći nešto što ljudi ne znaju, nadam se da mi Dani to neće zameriti. Znam da će ovo preneti i mediji u Španiji... Otkad je otišao iz Dinama, on daje 2% svoje godišnje bruto plate za grad Vukovar. To su ozbiljni iznosi. Olmo zarađuje enormno u bruto iznosima i to traje otkad je bio u Lajpcigu, te danas u Barseloni. On ne priča o tome javno, ali ja to želim da kažem zato što je zaslužio da ga ljudi pohvale".
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Usledio je potom taj deo o Dinamu...
"Istina je, Dani želi da karijeru završi u Dinamu. Tu bi hteo i da započne trenersku. Pa on i danas ide po kući u Dinamovom dresu s brojem sedam i svojim imenom. Da, čak i sada, u Barseloni. Kod njega dolaze ostali igrači, svi znaju tu priču. Kad kažeš Olmo - prva asocijacija im je Dinamo. Puno je višen vezan za taj klub od onih koji bi trebalo da budu".
Bara je prokomentarisao i kakav je finansijski dobitak imao s Danijem Olmom...
"To nije samo stvar posla. Bilo je i onih u kojima sam bolje prošao, ali to se ne može porediti s emocijama koje su se dogodile s njim od početka. Počev od ubeđivanja da dođe u Zagreb".
Otkrio je poznati agent još jedan detalj:
"Olmo je na moju inicijativu odbio Bajern dok je bio u Dinamu. Rekao sam mu: treba ti još jedna stepenica. I tako je bilo. Kasnije je opet dobio ponudu Bajerna, kao igrač Lajpciga. Bila je tu i Barselona, još neki drugi klubovi... Odabrali smo Barsu, koja možda nije bila najbolja, međutim sve mu se poklopilo kasnije. Osvojio je EURO, Ligu nacija, Svetsko prvenstvo, nosi desetku u reprezentaciji. Njegova priča je filmska i drago mi je što sam deo toga", zaključio je Bara.