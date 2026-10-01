PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Oktoberfest, ali golgeterski

Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 11:24
Pročitajte nekoliko predloga za 1. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ubedljiva pobeda Iraca nad Izraelom ostala je u senci politike, ali su domaći mogli da se za okršaj sa Austrijancima, koji je takođe u Mozzart RELAX ponudi, pripreme u daleko smirenijoj atmosferi. Gosti vode na tabeli, a na obe utakmice koje su odigrali, istina, kao domaćini, došlo je GG4+. Sada smo skromniji: 2+.
Ukupno golova
Posle istorijskog učešća na Svetskom prvenstvu, na kojem je osvojio samo bod, ali i pobrao mnogo simpatija Kurasao je u LN startovao trijumfima protiv Kostarike (4:3 na strani) i Nikaragve (6:1). Protivnik je vezao 11 utakmica bez pobede (uglavnom je gubio) i kec je siguran.
Konačan ishod
Pomenuli smo već da su izabranici Ivana Jovanovića kao gosti iznenadili Pancere, tako da nema sumnje da se nadaju da bi i večeras mogli da osvoje sva tri boda. Uostalom, vode na tabeli sa dva trijumfa. Međutim, Holanđani će biti oprezni, a kvalitet je ipak na njihovoj strani, a na vašoj je Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Prvi put posle više od 18 godina Kristijano Ronaldo je neku utakmicu reprezentacije presedeo na klupi (protiv Norveške). Njegov ego nije mogao da prihvati odluku selektora Žorža Žezusa, pa je napustio kamp nacionalnog tima i neće pomoći saigračima večeras. No, Mozzart RELAX hoće vama, a branilac titule u LN favorit je i bez CR7.
Konačan ishod
Prvi put od novembra 2024. Malta je vezala tri pobede - dve u prijateljskim utakmicama sa Azerbejdžanom i Lihtenštajnom i na gostovanju Andori u prvom kolu LN. Istina, i gosti su neporaženi u poslednja četiri meča, ali su mu rivali bili slabiji nego što je ovaj. Gađajte 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Radi se o nezgodnom paru. Domaći su u eliti, međutim, posle četiri prvenstvena kola imaju samo dva boda. Njihov rival član je Druge lige Katara i sa dve pobede i remijem nalazi se u vrhu tabele. Forma gostiju, drastično različita od one proletos, preporučuje izbegavanje.
Konačan ishod
Nemci ne blistaju. Ako je remi u Amsterdamu i bio pozitivan ishod, poraz od Grčke na domaćem terenu svakako se mora smatrati kiksom. Šta tek reći o Srbiji, koja u Minhen stiže izmenjenog sastava i sa četiri vezana poraza? Očekujemo puno pogodaka, pa birajte između 3+ (uz Mozzart RELAX gol do 10. minuta važi baš to) i GG3+.
Ukupno golova
Posle dva gola u pobedi nad Dancima Erling Haland se upisao i protiv Portugalije, ali su dve katastrofalne greške golmana Vikinga Erjana Nilanda donele trijumf protivniku. Stole Solbaken još nije obznanio da li će promeniti čuvara mreže, ali šta god da odluči gađajte dvojku, koja zahvaljujući Mozzart RELAX-u prolazi čim gosti povedu sa dva gola.
Konačan ishod