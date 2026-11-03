Alarm u Romi nekoliko sati pre meča sa Junajtedom: Na Old Traford bi mogla sa trećim golmanom
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 17:02
Ili čak četvrtim...
Nekoliko sati pred početak utakmice sa Mančester Junajtedom, na Olimpiku se upalio alarm. Kako javljaju italijanski mediji, nastup Pjerluiđija Golinija u meču četvrtog kola Lige šampiona je pod velikim znakom pitanja te bi među stative rimskog kluba mogao da stane jedan od dvojice golmana bez ijednog nastupa za klub.
Iskusni Italijan stao je na gol stao sredinom oktobra, nakon što se Mile Svilar povredio, i više nego pristojno zamenio 'jedinicu' Rome. Međutim, svega nekoliko sati uoči meča na Old Trafordu u italijanskim medijima se pojavila vest da bi Golini mogao da ostane na klupi zbog problema sa leđima.
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Nekadašnji čuvar mreže brojnih italijanskih klubova, ali i Totenhema, Aston Vile i Mančester junajteda, spreman je da stisne zube kako bi pomogao svom timu, ali će krajnju odluku doneti stručni štab Rome nakon što proceni da li je 31-godišnjak u stanju da nastupi.
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Ukoliko ne bude mogao, na gol će morati jedan od tandema Devis Vaskez (28) - Đorđo De Marci (19), koji je dosad bio na margini tima. Vaskez je u Romu stigao još leta 2025. godine iz Milana kao slobodan igrač, ali je prvi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Bešiktašu za koji je zabeležio jedan nastup.
Za Romu pak još nije debitovao, baš kao ni devet godina mlađi De Marci, koji je ponikao u akademiji italijanskog kluba, bio u protokolu na brojnim utakmicama prvog tima kako ove tako i prošle sezone, ali još nije upisao nijedan nastup. Večeras bi to moglo da se promeni.
Roma posle tri kola u Ligi šampiona ima četiri boda, dok je Mančester Junajted osvojio jedan manje.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)
18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)
21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX
21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX
21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)
21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)
21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX
21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX
Sreda
18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)
18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)
21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)
21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)
21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)
21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)
21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)
21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)
*** kvote su podložne promenama