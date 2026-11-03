Alarm u Romi nekoliko sati pre meča sa Junajtedom: Na Old Traford bi mogla sa trećim golmanom

Nekoliko sati pred početak utakmice sa Mančester Junajtedom, na Olimpiku se upalio alarm. Kako javljaju italijanski mediji, nastup Pjerluiđija Golinija u meču četvrtog kola Lige šampiona je pod velikim znakom pitanja te bi među stative rimskog kluba mogao da stane jedan od dvojice golmana bez ijednog nastupa za klub.

Iskusni Italijan stao je na gol stao sredinom oktobra, nakon što se Mile Svilar povredio, i više nego pristojno zamenio 'jedinicu' Rome. Međutim, svega nekoliko sati uoči meča na Old Trafordu u italijanskim medijima se pojavila vest da bi Golini mogao da ostane na klupi zbog problema sa leđima.