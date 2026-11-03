Derek Vilis bez ortopedske čizme, čeka se povratak treninzima

Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 16:48
Krilni centar se povredio još na prvoj utakmici sezone Partizan Mozzart Beta
Veliki i peh zadesio je Dereka Vilisa, momka koji je ovog leta stigao u Partizan Mozzart Bet kao primarna i projektovana opcija na poziciji krilnog centra, a do sada je odigrao samo jednu jedinu utakmicu u crno-belom dresu. Američki košarkaš povredio je skočni zglob još na meču protiv Olimpije iz Milana i od tada nije mogao da pomogne timu Đoana Penjaroje. Stanje se, nažalost navijača u Humskoj, neće promeniti ni ove nedelje jer će crno-beli morati bez njega u bitku protiv Makabija.
Prema informacijama Mozzart Sporta, Derek Vilis je konačno skinuo ortopedsku čizmu koju je morao da nosi u prethodnom periodu jer je povreda bila znatno ozbiljnija nego što se u prvi mah pretpostavljalo. Smatralo se na samom početku da Vilisa čeka svega nekoliko dana lakše pauze, ali su detaljna snimanja magnetnom rezonancom pokazala težu povredu i oštećenje skočnog zgloba.
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Od tog trenutka, Vilis je sve vreme pod nadzorom klupskih lekara predano radio na terapijama i oporavku. U međuvremenu, Partizan je morao hitno da reaguje na tržištu i potraži nova rešenja u rosteru. Stigao je Robert Frenks da zakrpi rupu pod košem, u spoljnoj liniji su potpisani Itan Tompson i Antonio Rivs, na parket se vratio i kapiten Vanja Marinković, mada je novu glavobolju preduhitrila i neugodna povreda snažnog centra Tonjea Džekirija.
Očekuje se da Vilis krene sa radom u punom trenažnom ritmu već početkom naredne nedelje, ali je i dalje veliko pitanje da li će stručni štab rizikovati i uvrstiti ga u sastav za evroligaški duel protiv Baskonije, koja naredne sedmice stiže na megdan u Beograd.
Znatno je realnije da snažni krilni centar povratnički debi zabeleži najpre u regionalnoj ABA ligi, postepeno i bez forsiranja, baš kao što je to bio slučaj sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, koji je svoju prvu minutažu i 15 minuta na parketu odradio u trijumfu protiv Kluža.
Kako god Penjaroja i medicinski tim budu presekli, nema nikakve sumnje da će povratak i prisustvo Vilisa pod koševima biti od ogromnog značaja za Partizan Mozzart Bet u nastavku izuzetno naporne evroligaške sezone.