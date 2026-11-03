Derek Vilis bez ortopedske čizme, čeka se povratak treninzima

Od tog trenutka, Vilis je sve vreme pod nadzorom klupskih lekara predano radio na terapijama i oporavku. U međuvremenu, Partizan je morao hitno da reaguje na tržištu i potraži nova rešenja u rosteru. Stigao je Robert Frenks da zakrpi rupu pod košem, u spoljnoj liniji su potpisani Itan Tompson i Antonio Rivs, na parket se vratio i kapiten Vanja Marinković, mada je novu glavobolju preduhitrila i neugodna povreda snažnog centra Tonjea Džekirija.

Očekuje se da Vilis krene sa radom u punom trenažnom ritmu već početkom naredne nedelje, ali je i dalje veliko pitanje da li će stručni štab rizikovati i uvrstiti ga u sastav za evroligaški duel protiv Baskonije, koja naredne sedmice stiže na megdan u Beograd.

Znatno je realnije da snažni krilni centar povratnički debi zabeleži najpre u regionalnoj ABA ligi, postepeno i bez forsiranja, baš kao što je to bio slučaj sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, koji je svoju prvu minutažu i 15 minuta na parketu odradio u trijumfu protiv Kluža.

Kako god Penjaroja i medicinski tim budu presekli, nema nikakve sumnje da će povratak i prisustvo Vilisa pod koševima biti od ogromnog značaja za Partizan Mozzart Bet u nastavku izuzetno naporne evroligaške sezone.