Nije loše za jednog matorca...

Posle meča, Novak je izneo utiske odmah na terenu.

"Očekivao sam ovakav meč. Imate vrlo malo šanse za brejk, pogotovo ja, on ima neverovatan servis, izuzetno jake lopte i na prvi i na drugi servis. Povremeno sam nagađao gde će servirati, kad imate toliko jakog protivnika, gledate svoje gemove da zadržite. Jedno vreme kao da sam bio šokiran i zamrznut zbog promašenog voleja u taj-brejku. Uspeo sam da smanjim na 2:1, iako je izgledalo trapavo, izgledao sam sve bolje i bolje. Bilo je naporno, fizički, duge razmene i sve ostalo", kaže Đoković.

Najstariji je pobednik meča u istoriji turnira u glavnom gradu Francuske.

"Nije bilo tako loše za jednog matorog momka, ha? Ponekad deluje da sam prespor, ali dobijam ovakve mečeve, pronađem način. Tu sam, pokušavam da pronađem najbolji nivo. On je u izvrsnoj formi, precizan servis, sveži šampion. Imao sam sreće da je promašio neki servis, promenio se meč kada sam uspeo da ostvarim brejk u drugom setu. Srećan sam zbog pobede".

Đoković ide dalje ka Torinu, još eventualne dve prepreke... Biće zanimljivo narednih dana u Parizu.