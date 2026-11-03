Janaj bacio bombu: Dobre su šanse da Dorsi dođe u Hapoel

Istakao je Janaj da bi momak sa grčkim papirima mogao da ostane u tamošnjoj ligi. "Može da završi u Panatianikosu ili PAOK-u. Ovaj momak može da igra i u domaćoj ligi i da bude tas na vagi" , rekao je vodeći čovek Hapoela.

Prvi čovek Hapoela iz Jerusalima je u razgovoru za grčki Sportal istakao da ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi Dorsi Pirej zamenio Tel Avivom. "Sada je veliko pitanje šta će se desiti sa Dorsijem. Zapravo, mislim da su šanse vrlo dobre da dođe u Hapoel. Šta je noćna mora za braću Angelopulos, to je da se dođe do leta bez produženja ugovora za Dorsija, tada bi došlo do neke vrste rata za njega".

Uoči utakmice sa Barselonom, Dorsi je komentarisao situaciju u timu iz Pireja i to što više nema veliku minutažu. Tada je odstranjen iz ekipe i odmah se vratio za Atinu. Stvar je dodatno pogoršala njegova objava.

"Ako neko drugi može da radi ono što ja radim, zašto mi ne dozvole da odmah odem, naročito ako ne žele da me plaćaju? Zašto bismo gubili vreme i stvarali dramu? Zašto se stručni štab toliko plaši? Hajde da saznamo! Moja minutaža je odjednom smanjena, bez ikakvog razloga. Ali ne moram sada sve da otkrivam. Istina o tome kako su se ovde ponašali prema meni izaći će na videlo. Nije sve onako kako izgleda iz daljine!", napisao je Doris.

Amerikanac je suspendovan i u potpunosti sklonjen iz ekipe, a kako ne deluje da će se stvari rešiti, izgleda da je razlaz najbolja opcija za obe strane. Hapoel je ako je verovati "namazanom" Janaju javno priznao svoju zainteresovanost za iskusnog beka, a nije tajna da se već duže vreme priča i o PAOK-u kao narednoj destinaciji.