Željko Obradović pred Real: Otpisani smo? I dalje smo prvi

Derbi 10. kola Evrolige igra se u Madridu, gde će sutra od 20.45 Real dočekati ekipu Panatianikosa. Jasno je da je reč o timovima koji pretenduju na sam evropski vrh, ekipama koje su formirane za osvajanje Evrolige, pa je to razlog zbog čega će ovaj okršaj biti u centru pažnje u nadolazećoj rundi.

Klubovi su u različitim formama. Real je posle lošeg starta u seriji od šest uzastopnih pobeda, dok PAO u poslednje četiri utakmice ima dve pobede i isto toliko poraza (jedan u prošlom kolu od Efesa). Trener Atinjana Željko Obradović ističe da će ovo biti vrlo zahtevna utakmica.

"Svaka utakmica u Evroligi je teška. Očekuje nas meč protiv tima koji igra zaista dobro. Odlični su sa distance, dobro trče na otvorenom terenu. Ako želite da ih pobedite, onda morate da zaustavite njihovu tranziciju i ne dozvolite im da šutiraju iz otvorenih pozicija", bile su uvodne reči najtrofejnijeg evropskog trenera.