Željko Obradović pred Real: Otpisani smo? I dalje smo prvi
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 17:18
"Znamo da će biti veoma teška utakmica, ali idemo u Madrid da pobedimo"
Derbi 10. kola Evrolige igra se u Madridu, gde će sutra od 20.45 Real dočekati ekipu Panatianikosa. Jasno je da je reč o timovima koji pretenduju na sam evropski vrh, ekipama koje su formirane za osvajanje Evrolige, pa je to razlog zbog čega će ovaj okršaj biti u centru pažnje u nadolazećoj rundi.
Klubovi su u različitim formama. Real je posle lošeg starta u seriji od šest uzastopnih pobeda, dok PAO u poslednje četiri utakmice ima dve pobede i isto toliko poraza (jedan u prošlom kolu od Efesa). Trener Atinjana Željko Obradović ističe da će ovo biti vrlo zahtevna utakmica.
"Svaka utakmica u Evroligi je teška. Očekuje nas meč protiv tima koji igra zaista dobro. Odlični su sa distance, dobro trče na otvorenom terenu. Ako želite da ih pobedite, onda morate da zaustavite njihovu tranziciju i ne dozvolite im da šutiraju iz otvorenih pozicija", bile su uvodne reči najtrofejnijeg evropskog trenera.
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Pričao je Obradović o tome što njegovu ekipu sada očekuje serija gostovanja.
"U početku smo igrali utakmice kod kuće, a sada su pred nama one u gostima. Uvek je to tako, a krajnji ishod zavisi od rezultata, to je košarka. Naravno da imamo karakter, ne sumnjam u to. Utakmica koji smo odigrali pre dva dana bila je dobra. Želim da vidim da tim nastavlja da se bori. Naravno, pravili smo veliki broj grešaka i to je nešto što me zabrinjava, previše ih je".
Real je u strašnoj formi, a Obradović je dobio čudno pitanje da li je zbog toga njegov tim otpisan u Madridu.
"Otpisan? Do pre nedelju dana, pre utakmice protiv Efesa, bili smo prvi. I dalje smo. Suočili smo se sa Realom nekoliko puta i već smo igrali protiv njih dva puta, prošle godine smo ih oba puta pobedili. Osećamo se dobro. Real ima nekoliko izostanaka, ali čak i sa njima su veoma opasni. U odličnoj su formi i u poslednje vreme igraju veoma dobru košarku. Znamo da će biti veoma teška utakmica, ali idemo u Madrid da pobedimo", zaključio je Obradović.