Rat odložio Azijski kup za godinu dana: Potresi u Saudijskoj Arabiji, slave klubovi širom Evrope

Odluka je doneta zbog dramatičnog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu. Razlog za ovako drastičan potez jeste nova eskalacija sukoba između jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Situacija je posebno zabrinjavajuća nakon raketnih napada na aerodromsku infrastrukturu. U napadu na aerodrom u Rijadu, prema dostupnim izveštajima, poginulo je 13 osoba, dok su još dve izgubile život u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Fahd u Damamu.

Veliki saudijski aerodromi zbog toga rade smanjenim kapacitetom, što je organizaciju turnira sa 24 reprezentacije pretvorilo u nemoguću misiju. Pored ogromnih logističkih problema, u prvi plan izbila je i bezbednost fudbalera, članova stručnih štabova, zvaničnika i navijača.

"Organizacioni komitet Azijskog kupa odobrio je pomeranje turnira, uzimajući u obzir trenutne vanredne okolnosti nastale usled razvoja situacije u regionu, uključujući značajne logističke poteškoće i poremećaje u putovanjima“, navodi se u saopštenju AFC.

I dok je za azijski fudbal ovo ozbiljan udarac, u klupskom fudbalu, a posebno na Ostrvu, bi ovakva odluka mogla da bude dočekana sa velikim olakšanjem. Premijerligaški klubovi sada neće morati da se odreknu svojih azijskih reprezentativaca na čak mesec dana tokom ključnog dela tekuće sezone. Posebno je zanimljiva situacija sa Japanom, čijih je deset igrača iz Premijer lige bilo u konkurenciji za reprezentaciju.

Aston Vila je mogla da ostane bez prvog golmana Zajona Suzukija, dok je Kristal Palasu pretila mogućnost da Takehiro Tomijasu i Daiči Kamada propuste čak pet prvenstvenih utakmica, pod uslovom da Japan dogura do finala. Braјton je mogao da ostane bez Kaorua Mitome, koji se trenutno oporavlja od povrede, dok je Ipsvič računao na mogućnost odlaska Daizena Maede. Ni Mančester Siti ne bi prošao bez posledica, pošto je reprezentacija Uzbekistana trebalo da računa na defanzivca Abdukodira Husanova.

Zanimljivo je da je ovo drugi uzastopni Azijski kup čiji je termin promenjen. Prethodno izdanje, prvobitno zakazano za 2023. godinu, održano je početkom 2024, nakon promena domaćinstva i kalendara povezanih sa pandemijom koronavirusa. Međutim, fudbal nije jedini sport koji trpi posledice nestabilnosti u Saudijskoj Arabiji. Golf turnir "Saudi International", koji podržava saudijski investicioni fond PIF, odložen je na neodređeno vreme, dok je teniski spektakl "Siks Kings Slem" u Rijadu, na kom je trebalo da učestvuju Karlos Alkaras, Novak Đoković i Aleksandar Zverev, otkazan.

Ipak, nisu svi sportski događaji obustavljeni. Bokserska zvezda Kanelo Alvarez proteklog vikenda je u Rijadu savladao Kristijana Mbilija na poene i ponovo osvojio WBC titulu u supersrednjoj kategoriji, dok je za subotu planiran WWE spektakl "Crown Jewel". Pod posebnom pažnjom nalazi se i Formula 1. Završne dve trke sezone predviđene su za Katar i Abu Dabi, a organizatori za sada ne odustaju od njihovog održavanja, iako nastavljaju da prate razvoj bezbednosne situacije.

Saudijska Arabija trebalo bi da ugosti i drugu trku naredne sezone, sredinom marta. Za sada nema planova da se ona otkaže, uprkos tome što ovogodišnja trka nije održana. Jedno je, ipak, već jasno: ratni sukobi na Bliskom istoku počeli su ozbiljno da prekrajaju međunarodni sportski kalendar. A dok organizatori Azijskog kupa sabiraju štetu, klubovi su neočekivano dobili ono čemu su se potajno nadali, svoje reprezentativce na raspolaganju u najzahtevnijem delu sezone.