Kampaco van stroja na duže vreme, propušta i Crvenu zvezdu

Veliki problemi sa povredama nastavljaju da prate Real Madrid. Kraljevski klub već razmatra mogućnost angažovanja pojačanja u reketu, ali kako stvari trenutno stoje, Madriđani bi uskoro mogli da budu primorani da potraže nova rešenja i na spoljnim pozicijama.

Razlog za to je povreda Fakunda Kampaca, kojeg očekuje duža pauza. Trener Madriđana još uvek ne može da precizira koliko će oporavak trajati, ali je poznato da argentinski plejmejker neće biti na raspolaganju protiv Panatinaikosa, dok je gotovo izvesno da će propustiti i predstojeći duel sa Crvenom zvezdom.

"Ne računamo na njega. Ne mogu da kažem kada će se vratiti“, poručio je Martinez.