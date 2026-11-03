Kampaco van stroja na duže vreme, propušta i Crvenu zvezdu
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 15:48
"Ne računamo na njega, ne mogu da kažem kada će se vratiti“, poručio je Martinez
Veliki problemi sa povredama nastavljaju da prate Real Madrid. Kraljevski klub već razmatra mogućnost angažovanja pojačanja u reketu, ali kako stvari trenutno stoje, Madriđani bi uskoro mogli da budu primorani da potraže nova rešenja i na spoljnim pozicijama.
Razlog za to je povreda Fakunda Kampaca, kojeg očekuje duža pauza. Trener Madriđana još uvek ne može da precizira koliko će oporavak trajati, ali je poznato da argentinski plejmejker neće biti na raspolaganju protiv Panatinaikosa, dok je gotovo izvesno da će propustiti i predstojeći duel sa Crvenom zvezdom.
"Ne računamo na njega. Ne mogu da kažem kada će se vratiti“, poručio je Martinez.
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Već je poznato da zbog povrede kolena van stroja ostaje i Teo Maledon, pa će Real u odsustvu Kampaca na poziciji organizatora igre imati na raspolaganju samo Andresa Feliza.
A problemi na spoljnim pozicijama samo su dodatna glavobolja za Madriđane, koji već imaju ozbiljnih poteškoća u reketu. Mikel Jantunen, Gabrijel Dek i Usman Garuba neće se još neko vreme vraćati na parket, zbog čega je klub već počeo da razmatra potencijalna rešenja. Jedna od opcija je i povratak Elija Endijajea sa pozajmice iz Huventuda.
Sve to dolazi u trenutku kada je Real konačno uhvatio pravi ritam u Evroligi. Posle tri poraza na startu sezone, Kraljevski klub vezao je čak šest pobeda, ali će nastavak tog niza sada biti znatno teži zbog sve kraće rotacije.