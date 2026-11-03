Nole, ono njegovo! Gubi, zovi pomoć, dođi sebi... Vrati se i pobedi

Videlo se u prvom setu koliko je neugodan Vašero, koji kada kreće da ređa as udarce, ne možete mu ništa. Čak 14 as udaraca u prvom setu, nešto u stilu Džona Iznera, Sema Kverija i Rajlija Opelke iz najboljih dana, posebno u ovoj dvorani gde je malo usporenije nego što je nekada bilo, za veliku je pohvalu. Tu se stvarno ne može ništa, kada servis ovako radi, možete samo da se nadate greškama. Grešaka do taj-brejka nije bilo, čak je Novak morao da se vadi u 12. gemu, kada je spasao tri brejk lopte, a u taj-brejku je imao 4:2 i mini-brejk prednosti, pošto je dva puta zaredom slomio servis Monegašanina. Ipak, nema Novak tu smirenost kao nekada, tu kontrolu, nekako je zaspao čuveni "taj-brejković". Od 4:2 i 5:3, igra katastrofalne poene i gubi ih četiri zaredom, ujedno i set za veliku brigu.

Napravio je Vašero i brejk na startu drugog seta, pa je delovalo da je praktično gotovo, ako se uzme u obzir kako je Novakov rival servirao, ali posle medicinskih tajm-auta, tretmana, oporavljanja i oživljanja, uspeva da vrati brejk. Drugi set je bio povuci-potegni, mada je delovalo tako da je samo pitanje trenutka kada će Novak napraviti brejk i rešiti ovo u svoju korist. Napinjao je Vašeroa, gurao ga, opipavao, sve što je mogao i slomio ga je kada je bilo najvažnije – u 12. gemu, pre taj-brejka. Napravio je pritisak, napravio je brejk i otišlo se u odlučujući set, da se vidi ko kosi, a ko vodu nosi.

Treći set počeo je sa dve vezane duple servis greške Đokovića, nešto mu nije valjalo baš, ali se izvukao u tom gemu i poveo, što je napravilo pritisak na Vašeroa. A onda drugi gem – brutalan! Brejk lopte, razmene do sutra, udaranje loptice bez kraja i propuštao je Novak svoje prilike, posebno onu kada je bilo preko 25 razmena, ali poslednju nije bacio u vetar. Posle velike borbe i stvarno neverovatnog gema, dolazi do brejka i potvrđuje ga za 3:0, što je značilo da bi do kraja meča mogao da polako kruzira.

Nije morao preterano da se muči jer je napravio još jedan brejk u šestom gemu jer je totalno ubio u pojam Vašeroa, pa je odservirao rutinski za pobedu i posle godinu dana se osvetio teniseru iz Monaka za poraz od prošle godine.

Živi nada za Torino!