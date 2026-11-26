Junak večeri bio je Folarin Balogun , koji je omogućio Monaku da i posle četiri kola zadrži maksimalan učinak. Američki reprezentativac je pogotkom u petom minutu sudijske nadoknade slomio otpor škotskog predstavnika, koji je bio nadomak velikog boda. Harts je poveo preko Đordija Altene u 15. minutu, Balogun je deset minuta kasnije sa bele tačke poravnao rezultat, da bi Edan Diop u 41. minutu režirao preokret. Međutim, samo tri minuta kasnije, albanski fudbaler Sabah Kerjota je vratio stvari na početak. Rezultat se nije menjao sve do 90+5 minuta, kada je Balogun drugim pogotkom na utakmici doneo Monaku četvrtu evropsku pobedu ove jeseni i maksimalnih 12 bodova.

Daleko manje problema imao je Ajaks u Amsterdamu. Kopljanici su na krilima talentovanog Rajana Bunide deklasirali švajcarskog šampiona Tun 4:0 (2:0). Mladi Marokanac načeo je mrežu gostiju već u šestom minutu, pred odlazak na odmor prednost je udvostručio Markos Leonardo , da bi Bunida u 70. minutu postigao drugi pogodak na utakmici prelepim golom direktno iz slobodnog udarca. Tačku na trijumf stavio je iskusni Stiven Berhujs u 89. minutu. Ajaks na svom kontu sada ima devet bodova.

Po gotovo identičnom scenariju odvijala se utakmica na jugu Engleske. Brajton je već posle tri minuta igre poveo protiv Univerzitatee iz Krajove preko Ibrahima Osmana , a do poluvremena je mrežu rumunskog predstavnika zatresao i Maksim De Kujper . Svaku nadu gostiju da bi mogli da se vrate u utakmicu ugasili su Haralambos Kostulas i Osman pogocima u razmaku od samo dva minuta. Galebovi su tako stigli do deset bodova, dok je Univerzitatea ostala na sedam.

Malo iznenađenje priredio je danski Orhus, koji je u skandinavskom obračunu deklasirao norveški Bran u Bergenu 4:1 (2:0). Beh i Gretarson obezbedili su gostima dva gola prednosti do odlaska na odmor. Kastro je sa bele tačke u 51. minutu vratio nadu Norvežanima, ali je ona potrajala svega pet minuta. Čamče, a potom i Knudsen, otklonili su sve dileme oko pitanja pobednika već posle sat vremena igre. Orhus je stigao do pet bodova, dva manje od večerašnjeg rivala.

Danski fudbal imao je još razloga za zadovoljstvo, a pobedu Midtjilanda na Kipru najavio je napadač srpskog porekla sa danskim pasošem, 27-godišnji Mileta Rajović. On je u 44. minutu načeo mrežu Pafosa, da bi Gogorza osam minuta pre kraja potvrdio trijumf gostiju 2:0 (1:0). Midtjiland sada ima četiri boda, dok je kiparski predstavnik ostao na jednom.

Balkanski pečat nosi i prva pobeda Kauno Žalgirisa u ligaškoj fazi Lige konferencije. Litvanski predstavnik je u baltičkom derbiju savladao Rigu sa 2:0 (0:0), zahvaljujući pogocima dvojice hrvatskih fudbalera. Antoni Kalik, doskorašnji dugogodišnji igrač splitskog Hajduka, probio je bedem gostiju u 56. minutu, a Gabrijel Debeljuh samo pet minuta kasnije sa bele tačke postavio konačan rezultat. Oba kluba sada imaju po tri boda.

Uzbudljiva završnica viđena je i u Albaniji, gde je Egnatija savladala Linkoln Red Imps sa 2:1 (0:0). Albaneze je početkom drugog poluvremena doveo domaćina u vođstvo, a kada je Idrisi u 79. minutu izjednačio, činilo se da bi predstavnik Gibraltara mogao da odnese bod iz Albanije. Međutim, Medeiros je samo dva minuta kasnije pogodio za pobedu Egnatije, koja je stigla do pet bodova i sve je bliža plasmanu u nokaut fazu, dok je Linkoln ostao na tri.

LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO

Četvrtak

Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)

/Tapalov 14/

Ajaks - Tun 4:0 (2:0)

/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/

Bran - Orhus 1:4 (0:2)

/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/

Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)

/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/

Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)

/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/

Harts - Monako 2:3 (2:2)

/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/

Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)

/Kobuladze 25/

Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)

/Cedidla 70, Džavo 85/

Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)

/Kalik 56, Debeljuh pen 61/

Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)

/Rajović 44, Gogorza 82/

21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)

21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX

21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)

21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)

21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)

21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX

21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)

***Kvote su podložne promenama