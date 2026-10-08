Almerija blindira Srbina - ugovor do 2032, otkupna klauzula 40.000.000 evra

Almerija je uzela biser u svoje ruke i nama nameru olako da ga se odrekne, već u budućnosti namerava pošteno da ga unovči. Stefan Džodić i čelnici kluba iz Andaluzije postigli su dogovor o produžetku saradnje pa će novi ugovor reprezentativca Srbije biti produžen do juna 2032. godine, piše lokalni portal Ideal.

Da u Almeriji izuzetno vrednuju Džodićev potencijal, govori i podatak da je u ugovor ugrađena otkupna klauzula od 40.000.000 evra. Dždić (21) je stigao na leto 2025. godine bez obeštećenja, nakon što mu je istekao ugovor sa francuskim Monpeljeom. Iako su se prilikom njegovog dolaska u Španiju postavljala pitanja da li stiže kao opcija za prvi tim ili B ekipu, Džodić je brzo demantovao sve sumnje. U svojoj debitantskoj sezoni u Segundi upisao je 37 nastupa. Uspeo je da se nadogradi u ovoj sezoni, gde je odigrao svih osam uvodnih utakmica, od čega je na šest bio starter.