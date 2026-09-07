Slikoviti Geri Nevil: Odbrani Čelsija noge nisu povezane sa kukovima, kao da su razbacani po terenu

Ako pitate Gerija Nevila, on takođe vidi ogromne probleme u odbrani tima sa Stamford Bridža, samo ih je opisao na malo slikovitiji način.

“Kad gledam poslednju trojku Čelsija, imam utisak da im noge nisu povezane sa kukovima, a kukovi nisu povezani sa njihovim telima. Kad pogledam odbrambenu trojku Juventusa (Andrea Barcalji, Đorđo Kjelini i Leonardo Bonuči), to je najbolja trojka koju sam ikad video. Znali su kako da se pozicioniraju, bili su odlični u vazduhu, umeli da organizuju ljude ispred sebe. Tri giganta. Možda će Čelsi zapravo morati da dovede više igrača kako bi napredovali u narednih godinu ili dve sa Ćabijem Alonsom. On je već mnogo uradio. Samo mu treba odbrambena trojka koja deluje solidno, ova nije takva – izgledaju kao da su razbacani po terenu”, rekao je Nevil.

Ipak, Nevil je pohvalio ostatak Čelsijevog tima. Očigledno je da je Alonso našao prave uloge za Pedra Neta i Jorela Hata, vezni red funkcioniše vrlo dobro, a napad – savršeno. Samo da svi ostanu zdravi i u dobroj formi. Zato nekadašnji bek Mančester junajteda smatra da Plavci mogu da završe u vrhu tabele.

“Mislim da mogu da završe drugi, čak ih ne vidim niže od trećeg mesta. Izgledaju veoma dobro. Da ste me pitali pre godinu dana, ne bih mogao da kažem kuda vodi ovaj projekat sa Čelsijem”.

Očigledno da Geri Nevil veruje u ono što Čelsi radi, uprkos tome što su izgubili od Arsenala i što vlasnik Tod Boli vuče veoma bizarne poteze i maltene gadi klub neutralnim ljubiteljima fudbala sa peripetijama oko Strazbura.

“Pozitivan sam kao što sam bio tri, četiri, pet godina unazad u vezi sa Čelsijem jer mislim da idu u pravom smeru. Naravno, nije savršeno. Nisam očekivao da će pobediti Arsenal, ali su odigrali najbolje što su mogli. Mogli su da odu kući misleći 'Da, možemo da izvučemo samopouzdanje iz ovog poraza'. To ne zvuči ispravno kad ste na elitnom nivou, ali sad je tako. Mislim da će oni navijači Čelsija koji su došli na utakmicu sa Arsenalom pomisliti 'Mogu da poverujem u ovo što vidim. Sviđa mi se'”, rekao je Nevil.