Spartak promovisao četiri omladinca – trojica su stranci

Novi članovi Spartaka su Petar Gajičić, Brazilac Branko Karmo Pedro, Nigerijac Abdulahi Mustafa Moji i Francuz Odi Edvin Ohams Ivan.

Gajičić ima 17 godina i nastupa na poziciji desnog beka. Zanimljivo, na sever Subotice stiže baš iz redova rivala Subotičana u 3. kolu prvenstva, Teleoptika.

20.00: (1,28) Spartak Subotica (5,20) Teleoptik (9,50)

Moji je takođe defanzivac, Spartak ga je doveo iz Nigerije, gde je dosad nastupao za Telektual Sloboda akademiju, klub koji drži srpski agent Tihomir Sloboda. Prema dostupnim informacijama početkom jula je potpisao sa Golubovima ugovor na četiri godine.

I osamnaestogodišnji Karmo takođe igra u odbrani. On je došao direktno iz Brazila, gde je igrao za Sao Bernardo. Prethodno je prošao školu Žuventuda, sa kojim je osvojio i kadetski šampionat savezne države Gaučo.

Odi je jedini napadač od četvorice novajlija. Reč je o momku koji je pre 18 godina rođen u Parizu, a pored francuskog ima i pasoš Obale Slonovače. Prošao je omladinsku školu Bastije, kao kadet je proveo i jednu sezonu u Fjorentini, a sada je došao u Suboticu na doškolavanje. Naravno, uz nadu da će tokom sezone dobiti šansu i u seniorskom fudbalu.

Prošle sezone Spartakova selekcija do 19 godina se pokazala izuzetno dobro u Omladinskoj ligi Srbije. Zauzela je treće mesto, iza šampiona Crvene zvezde i IMT-a, a sa osam bodova više od petoplasirane Vojvodine, odnosno čak 17 poena više od 11-plasiranog Partizana.

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Petak

20.00: (2,45) Loznica (3,00) Borac 1926 (2,95)

20.00: (1,50) Napredak (3,60) Metalac (7,25)

20.00: (1,28) Spartak Subotica (5,20) Teleoptik (9,50)

20.00: (1,75) Voždovac (3,40) Grafičar (4,60)

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola

***Kvote su podložne promenama