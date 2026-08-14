(Reuters)
(Reuters)

Hulijan i Lautaro su izgubljene bitke, Barsin plan C je Luis Suarez!

Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 13:54

Katalonci nemaju mnogo vremena

Barselona uskoro neće imati nijednog centarfora. Levandovski je otišao, a PSŽ je sve dogovorio oko kupovine Ferana Toresa. Kataloncima je pod hitno potreban špic i nemaju više vremena za gubljenje u nemogućoj misiji oko Hulijana Alvareza. Ni plan B u vidu Lautara Martineza nije izvodljiv jer ni Inter, ni njegov kapiten nisu raspoloženi za tu priču. Zato je izgleda kucnuo čas da se aktivira Plan C pod imenom – Luis Suarez!

Nije reč o urugvajskoj legendi koja je ostavila dubok trag u Barsi, već o njegovom kolumbijskom imenjaku i prezimenjaku iz lisabonskog Sportinga.

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Barselonin stil igre je specifičan i retko koji centarfor trenutno ima tehničke kvalitete da se uklopi. Alvarez je bio idealna opcija, i dalje se nada prelasku na Kamp Nou, ali Atletiko ne popušta. Kolčonjerosi ne žele ni da čuju za odlazak argentinskog špica koji se nezadovoljan vratio treninzima i mora da ispunjava radne obaveze. Barselona nije potpuno digla ruke, ali je svesna da njene ambicije nisu realne. Slično je i sa Lautarom.

Zato je Suarez (28) iz Sportinga iskočio u prvi plan. Kolumbijac ima nomadsku karijeru otkako je sa 17 godina došao u Španiju i zaigrao za B tim Granade. Odatle je otišao u Votford koji je imao istog vlasnika i kalio se na pozajmicama u Valjadolidu, Himnastiku i Saragosi, da bi se potom za stalno vratio u Granadu.

Tu je sa 23 godine prvi put zaigrao prvoligaški fudbal i nakon dve godine obezbedio transfer u Marselj. Ali, Francuska mu nije prijala kao Španija i nakon šest meseci se vratio na Pirineje kao pozajmljen igrač u Almeriju koja ga je kasnije i otkupila. Tu je eksplodirao u Segundi i obezbedio 25.000.000 evra vredan transfer u Sporting prošlog leta kao naslednik Đekereša. Dao je čak 28 golova na 32 prvenstvena meča i skrenuo pažnju Barselone.

Cena mu je jeftinija od Alvarezove ili Martinezove, mada Sporting nije lak pregovarač. Pogotovo što je ovog leta napunio klupsku kasu do vrha prodajama u vrednosti od 200.000.000 evra. Nemaju nikakav motiv da pregovaraju o prodaji najboljeg strelca i Barsa ovde ne može da prođe ispod 50.000.000 evra.

Ali, neko mora da dođe u špic jer je neverovatno da će Barsa ući u sezonu bez klasičnog napadača. Adejemi ili Olmo možda mogu da odglume tu ulogu kratko dok traje prelazni rok, ali prava „devetka” je prioritet svih prioriteta.

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