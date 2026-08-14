BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

GALATASARAJ – ČORUM (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.30

Istanbulski Lavovi dobili su ove sezone ozbiljne takmace za krunu, pre svega silno pojačane gradske rivale Fenerbahče i Bešiktaš, dok ne treba otpisati u borbi za titulu ni Trabzon koji je doveo Mohameda Salaha. Čorum je novajlija u najboljem društvu turskog fudbala. Opširnu najavu početka šampionata Turske pročitajte OVDE.

SPORTING – GIMARAIS (tip 1, kvota 1,33) – početak 21.15

Vicešampion Portugalije je bitno promenio tim ovog leta. Veliki broj bitnih igrača je otišao sa stadiona Žoze Alvalade, pa je na Rui Boržesu da napravi novi Sporting, da skine s trona Porto. Na premijeri samo 2:2 u Amadori, pa je popravni večeras protiv Gimaraisa. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

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LASK – RID (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.30

LASK je šampion Austrije, skinuo je dvogodišnju vladavinu Šturma. U prva dva kola novog prvenstva maksimalan učinak za branioca krune, dve pobede, i to bez primljenog pogotka. Rid ima samo bod posle dva kola i čeka ga izvesno borba za opstanak u austrijskoj Bundesligi.

FJORENTINA – BENEVENTO (tip 1, kvota 1,25) – početak 21.15

Predigra sezone na Apeninima su uvodna kola Kupa Italije. Fjorentina je imala turbulentnu prošlu sezonu, ni nalik onim prethodnim. Tim iz Firence želi opet u Evropu. Benevento je imao uspone i padove u prethodnoj deceniji, igrao je Seriju A, pa ispao u treći rang, a prošle sezone se kao prvak plasirao u Seriju B.

PARMA – KATANIJA (tip 1, kvota 1,38) – početak 18.00

Tim sa Enio Tardinija je stabilan član Serije A poslednjih godina, dok je Katanja ostala u trećem rangu italijanskog fudbala iako je igrala plej-of za plasman u Seriju B. I dalje će u ovom gradu na Siciliji da se igra Serija C. Parma nije pobedila na tri prethodna prijateljska meča.

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