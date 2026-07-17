Amerikanci prizivaju kišu, požari u Kanadi zamaglili finale Mundijala

Možda i najveća sreća po fudbalske navijače predstavlja to što se utakmica igra u nedelju, a meteorološke službe za subotu najavljuju kišu i zahlađenje. To bi trebalo da raščisti veći deo dima kojim je trenutno Njujork obavijen. To je i razlog zbog čega vlasti, a ni FIFA, još ne razmatraju odlaganje meča.

Trening Španije održan je u četvrtak u ranijem terminu, ali novinari nisu mogli da procene koliko je igračima bilo naporno da treniraju u takvim uslovima, pošto im je bilo dozvoljeno da posmatraju samo prvih 15 minuta.

Nakon što je reprezentacija Luisa de la Fuentea odradila trening na otvorenom, za Asošiejted pres oglasila se Kortni Hauard, doktorka hitne pomoći i predstavnica Globalne alijanse za klimu i zdravlje.

“To su elitni sportisti koji kroz svoja pluća propuštaju ogromne količine vazduha. Oni ne bi trebalo da treniraju na otvorenom kada kvalitet vazduha dostigne opasne nivoe. Ja bih potražila zatvoreni objekat sa čistim vazduhom“.

FINALE

Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO

Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)