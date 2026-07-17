Amerikanci prizivaju kišu, požari u Kanadi zamaglili finale Mundijala
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 11:33
Nadležni organi preporučuju smanjenu fizičku aktivnost, ali to trenutno nije opcija za fudbalere Španije i Argentine
Dok iščekujemo finale Svetskog prvenstva, stanovnici Njujorka probudili su se uz neprepoznatljiv pejzaž. Ceo grad nestao je iza guste magle, koju su prouzrokovali požari u Kanadi, zapretio i najatraktivnijem sportskom događaju godine. Zabrinutost postoji, ali za sada niko iz Fife ne govori o mogućnosti da se odloži poslednji meč Mundijala.
Američke vlasti izdale su upozorenje o zagađenom vazduhu i preporučile smanjenu fizičku aktivnost i dodatne mere opreza. Ono što će biti važno za to da li će ovaj događaj uticati na odigravanje finala Mundijala, jeste AQI (Indeks kvaliteta vazduha), koji meri koncentraciju zagađenih čestica u vazduhu i može se značajno promeniti za samo nekoliko sati u zavisnosti od vremenskih uslova.
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Možda i najveća sreća po fudbalske navijače predstavlja to što se utakmica igra u nedelju, a meteorološke službe za subotu najavljuju kišu i zahlađenje. To bi trebalo da raščisti veći deo dima kojim je trenutno Njujork obavijen. To je i razlog zbog čega vlasti, a ni FIFA, još ne razmatraju odlaganje meča.
Trening Španije održan je u četvrtak u ranijem terminu, ali novinari nisu mogli da procene koliko je igračima bilo naporno da treniraju u takvim uslovima, pošto im je bilo dozvoljeno da posmatraju samo prvih 15 minuta.
Nakon što je reprezentacija Luisa de la Fuentea odradila trening na otvorenom, za Asošiejted pres oglasila se Kortni Hauard, doktorka hitne pomoći i predstavnica Globalne alijanse za klimu i zdravlje.
“To su elitni sportisti koji kroz svoja pluća propuštaju ogromne količine vazduha. Oni ne bi trebalo da treniraju na otvorenom kada kvalitet vazduha dostigne opasne nivoe. Ja bih potražila zatvoreni objekat sa čistim vazduhom“.
FINALE
Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO
Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)