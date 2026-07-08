Ančeloti ne mrda iz Brazila: Donu puno poverenje, kreće rekonstrukcija

Neće biti promena na klupi Brazila, iako se stidljivo pominjalo da bi Karlo Ančeloti mogao da napusti Selesao posle ranog ispadanja sa Svetskog prvenstva. Očekivanja su bila velika, slika na terenu je govorila nešto sasvim drugačije od onoga čemu su se Brazilci nadali. Nije više to taj Brazil kao nekada, niti igrački, niti po fudbalu koji su prikazali na ovom Mundijalu. Nedovoljno brzo, nedovoljno konkretno, možda malo i kukavički, rezervisano i povučeno, tako je delovala najtrofejnija reprezentacija u istoriji svetskih prvenstava, pa ako pitate ljubitelje fudbala - zasluženo su i ispali od Norveške.

Nastala je drama i u domovini. Kada ste najbolji, u Brazilu ste fudbalski bogovi. Kada ne ide baš kako treba, onda ste najgori. Možda vas podseća na još neku naciju i reprezentaciju... Prste su upirali u Karla Ančelotija, arhitektu ove nacionalne selekcije i čoveka koji je označen kao spasilac, ne bi bilo neko preveliko iznenađenje ni da je morao da pakuje kofere posle učešća na prvenstvu sveta, međutim do toga neće doći. Nastavlja Don Karlo kao selektor Brazila i sada sledi potpuna rekonstrukcija.