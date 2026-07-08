Ančeloti ne mrda iz Brazila: Donu puno poverenje, kreće rekonstrukcija
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 11:55
Ima važeći ugovor još četiri godine, tako da ostavke ili otkaza neće biti
Neće biti promena na klupi Brazila, iako se stidljivo pominjalo da bi Karlo Ančeloti mogao da napusti Selesao posle ranog ispadanja sa Svetskog prvenstva. Očekivanja su bila velika, slika na terenu je govorila nešto sasvim drugačije od onoga čemu su se Brazilci nadali. Nije više to taj Brazil kao nekada, niti igrački, niti po fudbalu koji su prikazali na ovom Mundijalu. Nedovoljno brzo, nedovoljno konkretno, možda malo i kukavički, rezervisano i povučeno, tako je delovala najtrofejnija reprezentacija u istoriji svetskih prvenstava, pa ako pitate ljubitelje fudbala - zasluženo su i ispali od Norveške.
Nastala je drama i u domovini. Kada ste najbolji, u Brazilu ste fudbalski bogovi. Kada ne ide baš kako treba, onda ste najgori. Možda vas podseća na još neku naciju i reprezentaciju... Prste su upirali u Karla Ančelotija, arhitektu ove nacionalne selekcije i čoveka koji je označen kao spasilac, ne bi bilo neko preveliko iznenađenje ni da je morao da pakuje kofere posle učešća na prvenstvu sveta, međutim do toga neće doći. Nastavlja Don Karlo kao selektor Brazila i sada sledi potpuna rekonstrukcija.
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Čuveni italijanski stručnjak ima ugovor sa Brazilom do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine, tako da sada mora da krene u reizgradnju ekipe i da napravi onaj pravi Brazil koji se tamo priželjkuje, a i koji hoće da gledaju svi ljubitelji fudbala. Moraće da radi čistka, moraće nešto da se promeni i imaće trofejni trener pune ruke posla. Pre svega će morati da se reši starijih igrača kojima je zenit prošao, a koji su bili na terenu i više nego što bi trebalo. Nije lepo imenovati i upirati prstom, ali za Kazemira, Fabinja, Danila, Aleksa Sandra i ostale koji ni najmanje nisu opravdali nikakva očekivanja kao veterani, ne bi više trebalo da ima mesta. Pogrešio je i sa Nejmarom, koji se svakako u 34. godini oprostio od nacionalnog tima, pa sada mora gleda u mlade snage i već dokazane igrače.
Iako je ispadanje od Norveške u osmini finala Svetskog prvenstva veliko razočaranje za fudbalsku naciju, nema mnogo vremena za prolivanjem suza i plakanjem za prosutim mlekom, već mora da se odmah krene u ispravljanje grešaka i pravljenje nove ekipe. Neće sigurno Ančeloti sedeti skrštenih ruku, ali će sigurno uzeti vremena za odmor, analizu i da vidi šta je krenulo naopako i gde je pogrešio. Za sledeće Svetsko prvenstvo definitivno mora da bude drugačije. Pre svega, moraće da spremi ekipu za Kopa Amerika, kontinentalno takmičenje koje se održava za dve godine.
To će biti prilika taman da Brazil vrati na pobedničke staze i napadne titulu šampiona Južne Amerike, koju brani ljuti rival Argentine, koja ujedno ima i 16 rekordnih titula. Još se ne zna gde će se igrati Kopa Amerika jer treba da se odredi domaćin između Sjedinjenih Američkih Država, Ekvadora, i trijumvirata Argentina - Urugvaj - Paragvaj.
Naravno, glavni cilj je da se napravi dobra ekipa za naredno Svetsko prvenstvo, kada mu i ističe ugovor. Poverenje je dobio, sada je sve na njemu.