Crveno-beli dres s brojem osam ugledao svetlost dana: Montero zvanično u Olimpijakosu

Crveno-beli su ovako dobili opak bekovski tandem. Kodi Miler Mekintajer biće zadužen za kreaciju, a Montero da zatrpa koš rivala. Verovatno najbolji bek u čitavoj Evroligi mogao je da bira sredinu u kojoj će nastaviti karijeru. Tražili su ga Real i Hapoel, ali se odlučio za Olimpijakos u kojem će, bez obzira na sva velika imena, biti apsolutni lider ekipe.

Montero je lane bio u vrhu liste po brojnim statističkim parametrima. Njegova statistika je impresivna, a lane je beležio 14,4 poena, tri skoka, 4,8 asistencija i 1,1 ukradenu loptu.

Tema današnjeg obraćanja vodećih ljudi Olimpijakosa bio je i Alek Piters. Iskusni krilni centar nije više deo tabora crveno-belih, a u Pireju traže igrača koji će moći da ga zameni.

"Tražimo zamenu za Pitersa. Nismo zabrinuti, transfer se razmatra i to je važno pitanje", ističe Panajotis Angelopulos.

Ono što je još uvek neizvesno jesu ugovori Tajlera Dorsija i Tomasa Vokapa. Objica još nemaju dogovor o nastavku saradnje, iako je jasno da bi i jedan i drugi voleli da ostanu u Olimpijakosu. Dorsi je izraziti strelac i bio je prošle sezone prva opcija za šampiona Evrope, ali se sada postavlja pitanje da li se njegov status promenio posle dolaska Žana Montera. Što se tiče Vokapa, već neko vreme se priča da bi pre svega defanzivni specijalac mogao da napusti klub, ali je za Olimpijakos značajno to što Vokap poseduje grčki pasoš i što igra kao domaći igrač.