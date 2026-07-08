Spartak dobro prošao: Subotičani saznali rivale u FIBA Ligi šampiona
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 13:11
Održan je žreb, šampion Srbije u grupi F
Žreb za FIBA Ligu šampiona održan je u Švajcarskoj i rivale je saznao aktuelni šampion Srbije, Spartak iz Subotice. Za razliku od prošle sezone kada su imali teške rivale, ovog puta je ekip Vlade Jovanovića mnogo bolje prošla. Žreb je odlučio da Subotičani budu u grupi F, gde će se sastati sa izraelski Hapoel Holonom, francuskim Šoleom i pobednikom kvalifikacionog turnira, koji će naknadno biti poznat.
Od ostalih predstavnika iz ABA lige, Igokea je upala u grupu G. Tamo će igrati protiv berlinske Albe, Slavije iz Praga, dok će poslednji rival biti španski Bilbao. Cibona će igrati u grupi B, koja je možda i najteža. Pored hrvatskog tima, tu su još Galatasaraj, Strazbur i Legija iz Varšave.
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Ovo su sastavi svih grupa:
Grupa A: Ritas Viljnus (Litvanija), Nanter 92 (Francuska), Sabah Baku (Azerbejdžan) i Trabzonspor (Turska). Grupa B: Galatasaraj (Turska), Strazbur (Francuska), Legija Varšava (Poljska) i Cibona Zagreb (Hrvatska). Grupa C: AEK Atina (Grčka), Falko Sombathelj (Mađarska), Antverp Džajants (Belgija) i pobednik kvalifikacionog turnira 1. Grupa D: UCAM Mursija (Španija), Peristeri Atina (Grčka), Palkanestro Vareze (Italija) i Bamberg (Nemačka).
Grupa E: Unikaha Malaga (Španija), Palkanestro Ređana (Italija), Juventus Utena (Litvanija) i BK KVIS Pardubice (Češka). Grupa F: Hapoel Holon (Izrael), Šole Basket (Francuska), Spartak Subotica (Srbija) i pobednik kvalifikacionog turnira 2. Grupa G: Slavija Prag ERA NBK (Češka), Alba Berlin (Nemačka), Igokea (Bosna i Hercegovina) i Bilbao (Španija). Grupa H: Telekom Basket Bon (Nemačka), Huventud Badalona (Španija), Porto (Portugalija) i Bnei Hercelija (Izrael).
Biće ovo 11. sezona FIBA Lige šampiona. Za sada je 30 ekipa obezbedilo mesto u regularnoj sezoni, dok će se još 24 tima boriti kroz kvalifikacione turnire za preostala tri mesta. Kao i prethodnih godina, regularna sezona će imati 32 ekipe podeljene u osam grupa sa po četiri tima. Pobednici grupa će se direktno plasirati u osminu finala, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati plej-in serije na dve dobijene utakmice u januaru.