Spartak dobro prošao: Subotičani saznali rivale u FIBA Ligi šampiona

Žreb za FIBA Ligu šampiona održan je u Švajcarskoj i rivale je saznao aktuelni šampion Srbije, Spartak iz Subotice. Za razliku od prošle sezone kada su imali teške rivale, ovog puta je ekip Vlade Jovanovića mnogo bolje prošla. Žreb je odlučio da Subotičani budu u grupi F, gde će se sastati sa izraelski Hapoel Holonom, francuskim Šoleom i pobednikom kvalifikacionog turnira, koji će naknadno biti poznat.

Od ostalih predstavnika iz ABA lige, Igokea je upala u grupu G. Tamo će igrati protiv berlinske Albe, Slavije iz Praga, dok će poslednji rival biti španski Bilbao. Cibona će igrati u grupi B, koja je možda i najteža. Pored hrvatskog tima, tu su još Galatasaraj, Strazbur i Legija iz Varšave.