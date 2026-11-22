Nije se promenila slika ni u drugom poluvremenu, iako je Jokanović već na pauzi napravio dvostruku izmenu i ostavio Džerdana Šaćirija i Klemena Mišelina na klupi. Lugano je propustio tri velike prilike, da bi konačno u 86. minutu Ruben Dantas Fernandes overio pobedu kojom je njegov tim preskočio Bazel, pošto sad ima bod više.

Od dolaska Jokanovića Bazel je uzeo samo dva boda, remijima sa Tunom (3:3) i Grashopersom (0:0). Sada je osmi na tabeli, što je pozicija koja vodi u plej-aut.

19.00: (3,50) Sepsi (3,45) Rapid Bukurešt (1,95)

Razumljivo, po završetku meča navijači Bazela su igrače ispratili u svlačionicu zvižducima. Posle meča je vezista Bećir Omeragić priznao ih da potpuno.

“Srećni smo, poraz je mogao da bude još gori. Nemam objašnjenje. Skoro svake nedelje dajem inervjue i uvek kažem isto. U tekoj smo situaciji. Možemo da budemo najbolji igrači na svetu, ali ako ne igramo kao tim ništa neće vredeti. Znamo da je teško navijačima. Osećamo taj pritisak, ali moramo da nađemo način da se nosimo sa njim”, kazao je Omeragić.

Bazel ima još osam kola da popravi situaciju kako bi se vratio u borbu za Evropu. Posle 22. kola tabela se deli na dva dela, samo šest najboljih timova će igrati plej-of. O tituli u Bazelu svakako niko više ni ne mašta, jer lider Lugano ima 22 boda više.

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