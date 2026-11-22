To znači da ćemo videti Petruševa u nedelju u Beogradu protiv Italije.

„Igraću za Srbiju. Na vezi smo bili dosta oko nekih prethodnih dolazaka koji se nisu poklopili, ali ako sve bude kako treba u sredu, ja sam tu za drugu utakmicu, pošto na prvu ne stižem. Jedva čekam da opet budem tu za reprezentaciju, da sarađujem sa Dušanom i da što pre ostvarimo taj plasman na Svetsko prvenstvo“, poručio je Petrušev nakon poraza svog tima od Partizana u Beogradu.

Pre priče o reprezentaciji, centar Dubaija osvrnuo se na duel sa crno-belima koji su slavili u ABA ligi, ali već u sredu isti timovi igraju Evroligu.

„Čudno je, nikad mi se do sada nije desilo da u tri ili četiri dana igramo sa istom ekipom dva puta, u dva različita takmičenja. Mislim da su zato ekipe ušle sa manjkom energije i to se osetilo tokom većine utakmice. Generalno smo igrali okej, ali smo imali puno grešaka koje su oni skoro sve realizovali. Izgubljene lopte i ofanzivni skokovi su presudili, nismo to iskontrolisali kako treba“.

Petrušev je stavio tačku i na spekulacije o navodnom odlasku iz Dubaija pošto je u jednom momentu ponovo bio povezivan sa Crvenom zvezdom.

„Navikao sam da se o meni uvek dosta spekuliše. Kao da su čekali samo da par utakmica ne igram, pa da krenu da me povezuju sa drugim klubovima. Nema šta, ja sam ovde u Dubaiju, iz utakmice u utakmicu igram sve bolje i više, našao sam svoju ulogu i sve je super.“

Za kraj, dotakao se i visokih ambicija kluba iz Emirata u tekućoj evroligaškoj sezoni.

„Fajnal-for je nekako broj jedan cilj, jer se igra u Emiratima, u Abu Dabiju, i svi smo fokusirani na to. Trenutno gledamo da se što bolje pozicioniramo u regularnom delu Evrolige, jer znamo koliko znači ako si među prve četiri ekipe – tada si maltene jednom nogom na završnom turniru. A kada dođete na Fajnal-for, svaka ekipa ima pravo da se nada tituli“, zaključio je srpski reprezentativac.