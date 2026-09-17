Savić: Timski nismo ni na 50 odsto, mogli smo mnogo bolje protiv Partizana

Ipak, Vošin stručni štab i njen šef, kao i igrači su svakako i suviše samouvereni u ovom trenutku da bi se osvrtali na lošu tradiciju sa ekipom iz Novog Beograda. I Lale će apsolutno polagati sve nade u svoju igru i pokušati da i u narednom kolu reprodukuju fudbal koji prikazuju iz nedelje u nedelju.

Na tome će svakako insistirati i trener Marko Savić, koji upozorava svoje izabranike da prostora za opuštanje nema.

„Očekuje nas zahtevna utakmica, kao i uvek što bude prva sledeća posle derbija. IMT je poletna, mlada i talentovana ekipa, željna da se takmiči i biće jako izazovno. Meč dolazi pred reprezentativnu pauzu i imamo obavezu da pokažemo visok nivo želje i htenja i takmičarskog duha. Očekujemo i podršku navijača i da im se odužimo uverljivom i kvalitetnom partijom“, rekao je šef struke Lala.

Jedna od tema bila je i utakmica protiv Partizana, odnosno ocena beogradskog stratega da Vojvodina, uprkos pobedi, ima još mnogo prostora za napredak. Trener Novosađana dodatno je objasnio šta je video kada je naknadno analizirao derbi.

„Kada sam pogledao utakmicu, još više sam stekao utisak da imamo mnogo stvari koje možemo da korigujemo. Uvek volim da gledam meč i da onda vidim šta to nije bilo dobro i da to ispravimo, to mi je posao. Dao sam posle utakmice kompliment igračima i stojim iza toga. Video sam koliko su individualno napravili jako dobar performans, jer je Partizan takođe individualno jak. Morali smo da odgovorimo u duelima jedan na jedan, trebalo je da budemo bolji od njih, a to nije lako. Timski nismo ni na 50 odsto što bi trebalo da budemo. S druge strane, da podvučem da smo rezultatski jako dobri, a druga strana medalje je da više treba da kontrolišem utakmicu. Ako se sećate, vodili smo 2:0, pa je Kojzek na 2:1 imao onu šansu koju je Roske odbranio, takva odbrana desi se jednom od 100 puta. Partizan da se tu vratio, ne znamo kako bi se ta utakmica završila. Generalni utisak je da smo u drugom poluvremenu mogli mnogo bolje. Mogli smo i u prvom, ali nije ni normalno da u septembru budemo na 100 odsto“.

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Uprkos tome što će Vojvodina protiv IMT-a biti bez Dejana Zukića, koji je sakupio četiri žuta kartona, Savić ne vidi razlog za brigu. Naprotiv, smatra da gotovo svaki igrač ima priliku da se izbori za mesto u startnoj postavi.

„Od kako smo došli, samo Stefan Mitrović i Vuk Boškan nisu počeli utakmicu. Tako da svi imaju šansu da počnu i da pokažu da li mogu da budu starteri. Verujemo u sve igrače koje imamo, ako ne igra Zukić, imamo jako veliki fond kvalitetnih igrača koji mogu da odigraju na toj poziciji. Pravili smo mi rotacije i pre toga, mi smo Vojvodina, trudićemo se da pokažemo te stvari koje treniramo“, navodi Savić koji se zatim osvrnuo i na status od skora oporavljenog Stefana Stanisavljevića:

„On se vratio i hvala Bogu sada je zdrav, ali pola godine nije trenirao sa ekipom. Ja sam već govorio o njemu, on je jako dobar i potentan igrač, neće otići nigde, ostaće i siguran sam da može mnogo da nam pomogne kada dođe do forme. Njemu će ova pauza jako dobro doći, da odigra prijateljske utakmice i da uđe u ritam, kao i ostatak ekipe“.

Reprezentativna pauza stiže odmah posle duela sa IMT-om, a Vojvodina bi je, prema rečima njenog trenera, trebalo da iskoristi za dodatni rad, ali i predah posle zgusnutog početka sezone.

„Želimo da pokušamo da instaliramo to sve što hoćemo, a s druge strane i da se ekipa malo oporavi od utakmica na početku sezone. Siguran sam da ovo moramo da iskoristimo, a ne da nam to smeta. Ako sada padnemo u formi, onda nešto nije u redu, zato treba da iskoristimo maksimalno ovu pauzu“.

Na tim treninzima po svemu sudeći Savić neće moći da računa na Petra Sukačeva i Lazara Nikolića, koji će se naći na spisku selektora Veljka Paunovića.

„Poziv u reprezentaciju je čast i privilegija i želim im da se vrate kao mnogo bolji ljudi i igrači. Ne bi smelo da ih ometa, već da ih učini boljim. Ono što sam ranije komentarisao odnosilo se na igrače koji su prošle sezone išli u Meksiko, nisu imali pauzu, pa su se vratili, pa je brzo počela Evropa. Reprezentacija je čast i privilegija i sigurno da će kroz nju da porastu još više“.

Vojvodina će protiv IMT-a pokušati da izbegne scenario iz prošle sezone, kada je posle velike pobede nad Crvenom zvezdom usledio poraz od Traktorista na Karađorđu (3:1). Ipak, strateg Novosađana ne želi da se vraća na prošlu sezonu.

„To je sve što je bilo i prošlo, ja sam rekao da je IMT nezgodna i takmičarska ekipa, ali nismo ni mi najzgodniji. Imamo obavezu da pred našim navijačima i u ovom momentu da pokažemo koliko smo profesionalni i koliko želimo da istrajemo i da budemo tu gde mi sami želimo da budemo“, zaključio je Savić.

O predstojećem duelu 10. kola Mozzart Bet Superlige govorio je i Ifet Đakovac, koji očekuje da Vojvodina od prvog minuta nametne svoj ritam.

„IMT je dobra ekipa, ali mi gledamo sebe i da nametnemo naš ritam od prvog minuta. Radimo naporno tokom čitave sedmice, analizirali smo rivala i ako budemo ispunili zahteve koji se od nas traže, siguran sam da ćemo ostvariti pozitivan rezultat“, rekao je Ifet Đakovac.

Vojvodina dočekuje ekipu IMT-a u subotu od 17 časova, a Stara dama je rešila da počasti svoje navijače za ovaj susret i obezbedi besplatan ulaz na utakmicu. Takođe, trening prvog tima Vojvodine u petak na SC „Vujadin Boškov“ biće od 16.45 do 17.15 časova otvoren za javnost, te će navijači moći da dođu i podrže svoje izabranike pred meč sa Novobeograđanima.