Još nema ozvaničenja, ali Ertel je već otkrio sledeću destinaciju

Tokom karijere nosio je dresove brojnih evroligaša, među kojima su Asvel, Baskonija, Efes, Barselona i Real Madrid. Najbolju sezonu u elitnom takmičenju imao je 2015/16, kada je kao igrač Efesa bio najbolji asistent Evrolige sa 7,9 uspešnih dodavanja po utakmici.

Prošle sezone vratio se u Asvel, gde je u Evroligi prosečno beležio 9,2 poena i 5,4 asistencije, pokazavši da i dalje može da pruži ozbiljan doprinos na najvišem nivou.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET

U Atini ga čeka veoma iskusna ekipa koju sa klupe predvodi Dragan Šakota, a u kojoj se već nalaze Derik Vilijams, Lukas Lekavičijus i Janulis Larencakis.

AEK će naredne sezone nastupati u grupi C Lige šampiona, zajedno sa Falkom i Antverpenom, dok će poslednji rival stići iz kvalifikacija.