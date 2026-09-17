Još nema ozvaničenja, ali Ertel je već otkrio sledeću destinaciju
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Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 14:58
Francuski plejmejker naredne sezone nosiće dres AEK-a
AEK je već neko vreme bio u potrazi za plejmejkerom, a čini se da ga je napokon pronašao i to u igraču koji je prošle sezone nastupao u Evroligi. Tomas Ertel naredne sezone nosiće dres grčkog kluba, što je sam otkrio objavom na Instagramu sa žuto-crnom pozadinom, uz poruku „predivan dan“, grčku zastavu i datum osnivanja AEK-a.
Iskusni francuski plejmejker tako će se sa 37 godina prvi put oprobati u FIBA Ligi šampiona, nakon što je najveći deo karijere proveo na evroligaškoj sceni.
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Tokom karijere nosio je dresove brojnih evroligaša, među kojima su Asvel, Baskonija, Efes, Barselona i Real Madrid. Najbolju sezonu u elitnom takmičenju imao je 2015/16, kada je kao igrač Efesa bio najbolji asistent Evrolige sa 7,9 uspešnih dodavanja po utakmici.
Prošle sezone vratio se u Asvel, gde je u Evroligi prosečno beležio 9,2 poena i 5,4 asistencije, pokazavši da i dalje može da pruži ozbiljan doprinos na najvišem nivou.
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U Atini ga čeka veoma iskusna ekipa koju sa klupe predvodi Dragan Šakota, a u kojoj se već nalaze Derik Vilijams, Lukas Lekavičijus i Janulis Larencakis.
AEK će naredne sezone nastupati u grupi C Lige šampiona, zajedno sa Falkom i Antverpenom, dok će poslednji rival stići iz kvalifikacija.