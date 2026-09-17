Frank Riberi ode u trenere: Fudbal mora da bude kao vrhunsko odelo sašiveno po meri

U svoje vreme bio je najbolji francuski i jedan od najboljih fudbalera na svetu, ali će trenersku karijeru početi na temeljima italijanskih učitelja. Jer Frank Riberi je prema navodima Gazete delo Sport upavo dobio PRO licencu pošto je uspešno položio ispit u čuvenom Koverćanu. Što i ne treba posebno da čudi s obzirom je po završetku igračke karijere u Firenci ostao da živi u Toskani.

Mada, kod Italijana jeste polagao, ali je kroz karijeru imao prilike da sarađuje sa nekim od najvećih imena u svetu fudbala. Između ostalih sa Pepom Gvardiolom, Karlom Ančelotijem i Jupom Hejnkesom.