Frank Riberi ode u trenere: Fudbal mora da bude kao vrhunsko odelo sašiveno po meri
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 14:56
Nekadašnji francuski reprezentativac diplomirao u Italiji
U svoje vreme bio je najbolji francuski i jedan od najboljih fudbalera na svetu, ali će trenersku karijeru početi na temeljima italijanskih učitelja. Jer Frank Riberi je prema navodima Gazete delo Sport upavo dobio PRO licencu pošto je uspešno položio ispit u čuvenom Koverćanu. Što i ne treba posebno da čudi s obzirom je po završetku igračke karijere u Firenci ostao da živi u Toskani.
Mada, kod Italijana jeste polagao, ali je kroz karijeru imao prilike da sarađuje sa nekim od najvećih imena u svetu fudbala. Između ostalih sa Pepom Gvardiolom, Karlom Ančelotijem i Jupom Hejnkesom.
Izabrane vesti
Naslov njegove trenerske disertacije: “Fudbal kakav želim: Između tradicije i inovacije, potraga za brzinom“. A, ako ćemo nešto detaljniji opis fudbala kakav Riberi želi da forsira sa klupe on priča o igri zasnovanoj ne na podacima i formaciji, već na – mašti.
“Privlačnost (allure) je ključna reč na kojoj želim da igradim moju ideju fudbala. Privlačnost ne znači samo šarm, već ima hiljadu nijansi, uključujući tu brzinu i eleganciju. Fudbal koji sam zamislio mora da bude prelep i da brz kako bi opčinio publiku. Mora da bude kao vrhunsko odelo sašiveno po meri“.
E sad, ko će prvi dati šansu mister Riberiju? Njemu je san Serija A, Fjorentine naravno kao prva opcija. Ali to baš nije klub koji lako daje šansu početnicima niti je poslednjih sezona idealan za miran rad. I ove je, uostalom, Viola krenula sa tri poraza pre no je savladala Veneciju.