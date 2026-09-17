Marko Živković napustio Humsku posle pet i po godina i karijeru će pokušati da oživi u Loznici
Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 15:27
Prvoligaš sa Lagatora angažovao iskusnog desnog beka
Nije čudo ako su ga neki već i zaboravili. Jer, Marka Živkovića već tri i po godine nema na ozbiljnoj fudbalskoj sceni Srbije. Ne znači da je srpskoligaška neozbiljna – a, tamo je proveo prethodnu sezonu, u dresu Teleoptika – ali, jeste daleko od očiju javnosti. Ovo ostalo vreme, proveo je sedeći na klupi ili bivstvujući daleko od takmičarskog pogona Partizana. I zato, u smiraj prelaznog roka, prihvatio je poziv Loznice i pokušaće karijeru da oživi u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.
Iskusni desni bek u taboru crno-belih je i počeo seniorsku karijeru, bio član šampionske generacije iz 2012/13, a onda se u Humsku vratio u januaru 2021. Međutim, u poslednje tri sezone nastupao je samo sporadično – jednom ili dvaput po kalendarskoj godini. Sve skupa, 80 mečeva u dresu Partizana.
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Sa Vojvodinom je osvojio Kup Srbije 2014. godine, u našoj zemlji nastupao još za niški Radnički i Voždovac, a u inostranstvu za Suduvu iz Litvanije i Dujasku Stredu iz Slovačke. Sa 32 godine i tolikom iskustvom, još bi štošta mogao da pokaže na terenu.
Loznica je ove sezone rekorder Mozzart Bet Prve lige po broju nerešenih rezultata. Na osam mečeva – pet remija i samo osam bodova, dovoljno tek za 11. poziciju, mada taj učinak imaju priliku da poprave koliko večeras, kada u poslednjem meču devetog kola na Lagatoru dočekuju Javor.