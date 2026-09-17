Marko Živković napustio Humsku posle pet i po godina i karijeru će pokušati da oživi u Loznici

Nije čudo ako su ga neki već i zaboravili. Jer, Marka Živkovića već tri i po godine nema na ozbiljnoj fudbalskoj sceni Srbije. Ne znači da je srpskoligaška neozbiljna – a, tamo je proveo prethodnu sezonu, u dresu Teleoptika – ali, jeste daleko od očiju javnosti. Ovo ostalo vreme, proveo je sedeći na klupi ili bivstvujući daleko od takmičarskog pogona Partizana. I zato, u smiraj prelaznog roka, prihvatio je poziv Loznice i pokušaće karijeru da oživi u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.

Iskusni desni bek u taboru crno-belih je i počeo seniorsku karijeru, bio član šampionske generacije iz 2012/13, a onda se u Humsku vratio u januaru 2021. Međutim, u poslednje tri sezone nastupao je samo sporadično – jednom ili dvaput po kalendarskoj godini. Sve skupa, 80 mečeva u dresu Partizana.