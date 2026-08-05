April mu je odneo poluge moći, ali Ferencvaroš odbija predaju i hita ka sudaru sa Salahom

Evropa je za Ferencvaroš postala jedini preostali bastion u kojem sami kroje svoju sudbinu, daleko od promenjene političke realnosti u domovini, uzimajući u obzir da je Fradi u domaćem prvenstvu osvojio samo jedan bod od mogućih šest u prva dva kola.

U Evropi se krenulo silovito, preskočena je Vojvodina ukupnim rezultatom 5:1. Zatim je usledio pravi triler protiv favorizovanog holandskog Tventea. Nakon pobede u prvom meču, preživljen je pakao sa desetoricom igrača u revanšu (2:2), čime su srušeni Holanđani. Sada je na red došao i vicešampion Poljske iz prethodne sezone.

Večerašnji duel protiv Gornjika bio je preslikana slika nove epohe Ferencvaroša. Tim više nema taj luksuz da se razbacuje skupocenim bravurama, igra se taktički zrelo, na rezultat, svesno da svaka greška može da znači i finansijski i rezultatski ponor.

Trenutak odluke dogodio se u 64. minutu, kada je Rumun Marijus Korbu postao heroj Budimpešte. Sve je uradio sam bivši igrač APOEL-a, namestio se, naciljao i preciznim udarcem matirao protivničkog golmana za eksploziju oduševljenja na tribinama.

Vredi istaći i da je za Ferencvaroš u prvom minutu nadoknade ušao u igru Aleksandar Ćirković. Srpski fudbaler vratio se ovog leta iz Lehije Gdanjsk sa pozajmice. Bili su to Ćirkovićevi prvi minuti u dresu Ferencvaroša ove sezone.

Najinteresantnije je to što će pobednik dvomeča Ferencvaroš - Gornjik igrati protiv Trabzona u poslednjem, četvrtom kolu kvalifikacija. Dakle, ako prođu Poljake, udariće na Mohameda Salaha i društvo.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitate Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,00) Hradec (3,50) Bešiktaš (1,93)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama