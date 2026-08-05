Rezzime dana (sreda): Betisova lekcija Arsenalu; PAO podbacio

ZAOKRUŽENO

FENERBAHČE – ŠTURM (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 2:0

Jednom će to prokletstvo morati da skinu, ako ni po čemu drugom, onda po zakonu velikih brojeva. Od avgusta 2008. i onog čuvenog dvomeča sa Partizanom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Fenerbahče nije igrao u grupnoj/ligaškoj fazi elitnog evropskog takmičenja. Prosto neverovatno za klub koji iz godine u godinu ulaže toliki novac. Ponovo pokušava Fenerbahče da razbije to "prokletstvo" ovog leta, a za sada je na dobrom putu tim Ismaila Kartala, koji je u junu zamenio Domenika Tedeska koji se ispostavio totalnim promašajem. Posle Gornjika iz Zabžea, Fener je na pragu da izbaci iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Šturm iz Graca. U prvoj utakmici u Istanbulu Kanarinci su trijumfovali 2:0 (2:0), a golove za vicešampiona Turske dali su Anderson Taliska u 9. i Mejson Grinvud u 45. minutu.

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ZENIT – BALTIKA (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 1:0

Zenitu je dovoljan i minimalac na startu ruskog Kupa. Zna se šta je prioritet, šampionat, tako da se malo tankovalo u meču protiv Baltika. Ipak, posao je rešen vrlo rano. Zenit je postigao gol već u 4. minutu i do kraja više nije bilo promena rezultata.

FERENCVAROŠ – GORNJIK (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 1:0

Mađarski šampion proživljava svoje najizazovnije mesece u novijoj istoriji, ali na terenu odbija da potpiše kapitulaciju. Najnoviji dokaz ovog postizbornog prkosa jeste minimalna, ali zlata vredna pobeda nad poljskim Gornjikom iz Zabža 1:0 (0:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

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SPARTAK MOSKVA – ORENBURG (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 5:1

Počela je famozna prva faza ruskog Kupa, a Spartak nije imao milosti na startu. Moskovljani su u prvoj utakmici demolirali Orenburg. Spartak je goste ispratio sa popularnom petardom i pokazao da je ove sezone među kandidatima za titulu u Rusiji.

ORHUS - SABAH (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:1

Da se razumemo, sve priče stoje... Niko ne garantuje Crvenoj zvezdi da će proći Hapoel iz Ber Ševe, pogotovo ne nakon lošeg rezultata i još lošije igre u jučerašnjoj u prvoj utakmici u Sombatelju, ali i dalje su šanse šampiona Srbije za prolaz u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona realne. Iako je Zvezdi trenutno najmanji problem šta će da urade Orhus i Sabah, nema nikakve sumnje da su Zvezdaši znatiželjno gledali šta se dešava u Danskoj, sa jedne strane kako bi skrenuli misli sa brige i neizvesnosti onoga što sledi na Marakani za šest dana, a sa druge da bi upoznali potencijalnog protivnika svojih ljubimaca na poslednjoj prepreci ka Ligi šampiona.

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K LIGA - MAN. SITI (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 1:3

Onako, utakmica za fudbalske zaljubljenike namenjena isključivo onima koji su skloni eksperimentisanju. Najbolji igrači K Lige Južne Koreje pokušali su da se suprotstave Mančester Sitiju, ali je engleski tim bio daleko bolji rival. Građani su već na startu želeli da pokažu snagu, pa je rezultat na semaforu već u 23. minutu iznosio 0:3.

PRECRTANO

BRAN - APOLON LIMASOL (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 0:1

Evo iznenađenja. Norveški predstavnik važio je za favorita u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, ali... Kiparski Apolon bio je uspešniji na dalekom gostovanju i tako će u revanš s minimalnom prednošću. jedini gol na meču viđen je u 22. minutu, kada je mrežu domaćina zatresao Alen Ožbolt.

KRASNODAR - AHMAT (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1 (5:4)

Treći meč ruskog Kupa koji je danas privukao pažnju, ali u njemu nije bilo pobednika posle 90 minuta. Prvih 45 minuta prošlo je bez bilo kakvih trzalica, dok je u nastavku bilo znatno uzbudljivije. Domaćin je poveo u 66. minutu, da bi Ahmat izjednačio u 3. minutu nadoknade. Pobednika je odlučila penal lutrija, a sreća je bila naklonjena Krasnodaru.

ARSENAL - BETIS (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:3

Pripreme su pripreme, ali Betisu sigurno prija partija protiv Arsenala na prijateljskom meču. Tim iz Sevilje je razvalio Tobdžije u prvom poluvremenu i spakovao im tri komada. Arsenal je uspeo da smanji zaostatak, dok se u drugom delu meča.

PANATINAIKOS – CSKA SOFIJA 1948 (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 1:1

Džabe Panatinaikosu inostrana pojačanja, gomila novca i svi internacionalci, kada ne može da dobije CSKA 1948 na svom stadionu. Zeleni su poveli u 21. minutu, međutim, kao da ih je to dodatno sputalo. Atinjani su odjednom stali, dok je gost preuzeo inicijativu. CSKA je vrlo brzo stigao do izjednačenja i do kraja meča rezultat se nije menjao.

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