TRANSFERI (sreda, 5. avgust)
sre. 05.08.26. | 23:19
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Diomande stiže u Real za 140.000.000 evra. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Mohamed Salah očerupao Trabzon. Opširnije OVDE.
- Gotovo: Bruno Gimarais u Arsenalu za 87.500.000. Opširnije OVDE.
- Inter odbio 40.000.000 evra za Stankovića. Opširnije OVDE.
- Bešiktašova ponuda najkonkretnija koju Dušan Vlahović ima. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Daglas Ovusu u Hapoelu iz Tel Aviva. Opširnije OVDE.
- Atletiko i Inter u kličnu oko Kutija Romera. Opširnije OVDE.
- Juventus krenuo po Džošuu Zirkzea. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Matijas Jajsle novi trener Njukasla. Opširnije OVDE.
- Čistka na golu Junajteda, od dvojica golmana 12.000.000. Opširnije OVDE.
- Nordsjeland zaradio 30.000.000 za rekord Danske. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Grimaldov naslednik od 30.000.000. Opširnije OVDE.
- Golmani rekorderi osvajaju Premijer ligu, Oliju 23.300.000. Opšinije OVDE.
- Benfika odbila turski juriš i 40.000.000 za Pavlidisa. Opširnije OVDE.
- PAO dolazi u Beograd zbog Ugrešića. Opširnije OVDE.
- Hetafe će biti jači dok Partizan dođe na red. Opširnije OVDE.
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