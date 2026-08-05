TRANSFERI (sreda, 5. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Diomande stiže u Real za 140.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Mohamed Salah očerupao Trabzon. Opširnije OVDE.

- Gotovo: Bruno Gimarais u Arsenalu za 87.500.000. Opširnije OVDE.

- Inter odbio 40.000.000 evra za Stankovića. Opširnije OVDE.

- Bešiktašova ponuda najkonkretnija koju Dušan Vlahović ima. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Daglas Ovusu u Hapoelu iz Tel Aviva. Opširnije OVDE.

- Atletiko i Inter u kličnu oko Kutija Romera. Opširnije OVDE.

- Juventus krenuo po Džošuu Zirkzea. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Matijas Jajsle novi trener Njukasla. Opširnije OVDE.

- Čistka na golu Junajteda, od dvojica golmana 12.000.000. Opširnije OVDE.

- Nordsjeland zaradio 30.000.000 za rekord Danske. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Grimaldov naslednik od 30.000.000. Opširnije OVDE.

- Golmani rekorderi osvajaju Premijer ligu, Oliju 23.300.000. Opšinije OVDE.

- Benfika odbila turski juriš i 40.000.000 za Pavlidisa. Opširnije OVDE.

- PAO dolazi u Beograd zbog Ugrešića. Opširnije OVDE.

- Hetafe će biti jači dok Partizan dođe na red. Opširnije OVDE.

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