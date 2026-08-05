Miomir Kecmanović
Kecmanović završio učešće u Montrealu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 05.08.26. | 23:01
Poraz Srbina u drugom kolu
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Montreala, pošto je večeras posle tri seta poražen od Francuza Artura Rinderkneša 7:6(5), 4:6, 4:6.
Kecmanović, 62. teniser sveta, poražen je od 29. igrača na ATP listi posle dva sata i 54 minuta.
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U prvom setu viđena su po dva brejka na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Kecmanović slavio 7:5. Brejkom u sedmom gemu drugog seta Francuz je stigao do izjednačenja u setovima.
U devetom gemu odlučujućeg seta Rinderkneš je oduzeo servis Kecmanoviću i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do pobede. U trećem kolu Rinderkneš će igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa.
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Miomir KecmanovićATP Montreal
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