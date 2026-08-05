Kecmanović završio učešće u Montrealu

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Montreala, pošto je večeras posle tri seta poražen od Francuza Artura Rinderkneša 7:6(5), 4:6, 4:6.

Kecmanović, 62. teniser sveta, poražen je od 29. igrača na ATP listi posle dva sata i 54 minuta.