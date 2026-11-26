Kakva je bila saradnja sa Dejanom Stankovićem?

„On mi je bio prvi trener u Spartaku, lepo se ophodio prema meni i međusobno smo se poštovali. Ali mislim da smo svi zajedno imali prostora za napredak na tom emotivnom planu. Povremeno je bio prilično strog prema ekipi, ali to je jedna od karakteristika trenerskog posla. To moraš da prihvatiš i da pokušaš da učiniš sve što možeš za tim“, kaže Barko.

Neki igrači su se žalili na nedostatak komunikacije sa glavnim trenerom. Da li si ti imao takvih problema?

„Nisam, ali svako ima svoje viđenje situacije. Neki moji saigrači nisu bili zadovoljni time. Međutim, mi igrači smo se uvek držali zajedno, podržavali jedni druge i išli u istom pravcu.“.

Da li smatraš da su kritike upućene Stankoviću nepravedne ili preterane?

„Mislim da jesu. Imali smo veoma dobru sezonu, sa mnogo važnih pobeda, ali Spartak uvek teži šampionskoj tituli. Nažalost, nismo uspeli da je osvojimo.“

Da li je bilo lakše pronaći zajednički jezik sa njegovim naslednikom Huanom Karlosom Karsedom?

„Da, Huan zaista radi veoma dobar posao. On zna kako da vodi tim. I svi se držimo zajedno. Za titulu je ključno jedinstvo: stručnog štaba, igrača i navijača. Svi moraju da idu u istom smeru. Mislim da Huan i ceo stručni štab rade odlične stvari. S druge strane, mi se trudimo da na terenu sprovedemo ono što se od nas traži.“

Šta je Karsedo promenio u trenažnom procesu i igri tima?

„Mnogo toga. Sada igramo mnogo više fudbala. Još nam nedostaje malo konstantnosti na gostovanjima, ali generalno nam ide prilično dobro.“

Da li se tvoja uloga u timu promenila pod novim trenerom?

„Malo. Pod Stankovićem sam igrao na jedan način, a sada je malo drugačije. Volim da imam loptu češće u posedu, da pomažem ekipi, a upravo to Huan i traži od mene. Trudim se da pratim njegova uputstva.“